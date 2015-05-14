'Doğum yardımı' yarın başlıyor

Çocuğu olan ailelere yönelik ilk kez gerçekleşecek "doğum yardımı" uygulaması yarın hayata geçecek. Buna göre doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarına verilecek. Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 lira, ikinci çocuğu için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 lira ödenecek.

Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, yarından itibaren aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve yurtdışındaki konsolosluklara başvurabilecek.

AA'nın haberine göre, doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar yarından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışındaki konsolosluklara başvurabilecek.

Kamuda çalışanlar kurumlara başvurabilecek

Kanun kapsamında Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı almak isteyen vatandaşların yarından itibaren başvuruları alınacak. Başvurular aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve yurtdışında konsolosluklara yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler ise başvurularını ilgili kurumlarına yapacak.

“Doğum Yardımı Sistemi”nin kamu kurum ve kuruluşlarına açılmasına yönelik iş ve işlemler tamamlanana kadar kamu kurum ve kuruluşları, personelin başvurusunu posta yoluyla ilgili il müdürlüklerine gönderecek. “e-devlet” üzerinden başvuru alınması ise konuyla ilgili iş ve işlemler tamamlandıktan sonra uygulanacak.

Bir defa verilecek olan doğum yardımı parası, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden kişinin T.C kimlik numarasını belirtmesiyle alınabilecek.

İlk doğum yardımı ödemelerinin, haziran ayında yapılması bekleniyor.

Öncelikle anneye verilecek

Doğum yardımı “annenin sağ” ve “Türk vatandaşı” olması durumunda anneye yapılacak. Bu yardım Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek.

Ödemede “Kimlik Paylaşım Sisteminde” yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Yasada, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlarla ilgili de düzenleme yer alıyor.

Buna göre kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenecek. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmayacak.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamına girenler de (mavi kart sahipleri) aynı şekilde ve şartlarda doğum yardımından faydalandırılacak.

Önceki çocuklar da dikkate alınacak

Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil edilecek.

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek.

Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.