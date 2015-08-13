'Doğum kontrol hapı kanserden koruyor'



"Lancet Oncology" isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, düzenli olarak doğum kontrol hapı kullanan kadınların rahim kanserine yakalanma riskinin azaldığı sonucuna varıldı. Araştırmada, rahim kanseri teşhisi yapılan toplam 27 bin 276 kadının verileri değerlendirildi. Hastaların verileri daha sonra 115 bin 743 sağlıklı kadınınkiyle karşılaştırıldı.

Kanser riskini azaltıyor

Doğum kontrol hapını hiç kullanmayan her bin kadından 23'ü 75 yaşından önce rahim kanserine yakalandı. Buna karşılık 5 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan her bin kadından yalnızca 17'si 75 yaşından önce rahim kanseri ortaya çıktı. Doğum kontrol hapını 10 yıl boyunca kullanan kadınlarda bu rakam 13'e düştü.

'Binlerce kanser vakası önlenebilirdi'

Uzmanlara göre son 50 yıl içinde 75 yaş altı kadınlarda görülen 400 bin rahim kanseri vakası, doğum kontrol hapı alınması halinde önlenebilirdi. Vakalardan yarısı son 10 yıl içinde kaydedildi.

Araştırmacılara göre düzenli olarak doğum kontrol hapı almayı bir süre bırakmalarına rağmen hapın koruma etkisi kaybolmadı. Yeni nesil doğum kontrol haplarında östrojen seviyesinin eskilere oranla daha düşük olmasının da sözkonusu tesbitlerde bir değişiklik yapmadığı belirtildi.

Erken teşhisin önemi

İsrailli bilim insanları nisan ayında icat ettikleri elektronik burun sayesinde, mide kanserinin teşhis edilmesinin mümkün olabileceğini açıklamıştı.

Almanya'da her iki kanser hastasından biri iyileşiyor. Uzmanlar, erken teşhis ve önlemlerin önemine vurgu yapıyor.