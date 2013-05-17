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Sağlık

Doğum koçları cesaret aşılayacak

Sağlık Bakanlığı, sezaryenin azaltılmasına yönelik önlemler kapsamında, anne adayının endişesini gidermek ve doğum stresini en aza indirmek için 'doğum koçları'nı devreye sokacak

17 Mayıs 2013 14:45

Sağlık Bakanlığının, sezaryenin azaltılmasına yönelik önlemler kapsamında devreye sokacağı doğum koçları, anne adayının endişesini giderecek ve doğum stresini en aza indirecek.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Sema Sanisoğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun uygulamaya sokulacağını açıkladığı 'doğum koçluğu'nun ayrıntılarını anlattı.

Sanisoğlu, 'Amacımız hastaneye doğum için başvuran anne adayları ile birebir ilgilenebilecek,  doğum öncesi,doğum ve lohusalık döneminde anneye eşlik edecek, destek sağlayacak profesyonel ebelerin olması' dedi.

Doğum koçluğu için iletişim eğitimi alacak ebeler, gerekirse anne adayının elini tutacak, gerektiğinde masaj yapacak, su içmesine veya banyo yapmasına yardım edecek, doktorla ekip çalışması içinde doğumun kolay ve daha kısa zamanda gerçekleşmesini sağlayacak, aileyi bilgilendirecek.

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