Özge Özpirinçci, polisi magazincilerin aradığını söyledi, sitem etti: Tahammül edemiyorum

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğum günü kutlaması olaylı bitti. Şikâyet üzerine eve polis geldi. Herhangi bir sıkıntı görmeyen polis, ünlü isimlere ceza yazmadan evden ayrıldı. Yaşananların ardından Özpirinçci, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Magazincilere sitem eden Özpirinçci, "Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir ‘baskın’ gibi göstermeye çalışıyor" dedi.

"Eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum" diyen Özpirinçci, "Yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum" diye konuştu.

35. yaşını kutlayan oyuncunun sevgilisi Burak Yamantürk, “Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz” dedi. Bunun üzerine polis ekiplerinden bir görevli evde kontrol yaptı, kurallara uyulduğu için ceza kesilmedi.

Özge Özpirinçci yaşananların ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kariyerim boyunca magazinle her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bu da başarılı oldu. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restaurantta kutlanan doğum günüm evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor.

Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konuşup Burak ve Uraz’ın röportaj yapabileceğini söylediğinde ‘Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar burdayız’ cevabı ile karşılaşıyor.

Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir ‘baskın’ gibi göstermeye çalışıyor.

Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyor. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz.

Dediğim gibi, eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökmek istedim çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum..