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Yaşam

Doğum günü hediyesi maratoncu

ABD'li yatırımcı Chambers'a, eşi doğum günü hediyesi olarak, favori maratoncusu Kiplagat ile bir jogging ayarladı.

15 Aralık 2008 02:00

ABD'nin New York kentinde yaşayan yatırımcı Michael Chambers'a, eşi doğum günü hediyesi olarak, favori maratoncusu Richard Kiplagat ile bir jogging ayarladı.

Chambers, doğum günü sabahı karşısında, dünya klasmanında yarışan Kenyalı atleti görünce büyük şaşkınlık geçirdi.

Chambers, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra Kiplagat ile, evlerinin bulunduğu Manhattan'da hergün koştuğu parkuru birlikte tamamladı.

Chambers'ın karısı Tina, atletizmle yakından ilgilenen eşinin Kiplagat'a büyük hayranlık beslediğini, bu nedenle böyle bir hediyenin kendisi için daha anlamlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Tina Chambers'ın özel jogging turu için Kiplagat'ı New Jersey'deki evinden limuzinle getirdiği ve 400 dolar ödediği ifade etti.

Yeni trend

Haberi veren Amerikan gazeteleri, Tina Chambers'ın sıradışı hediyesinin zenginler arasında yeni bir trend yaratacağını belirtti.

Haberin duyulmasının ardından pek çok insanın spor ajanslarını arayarak favori atlet ve oyuncularıyla benzer buluşmalar ayarlamak istedikleri kaydedildi.

Golf oyuncuları ve tenisçilerin, daha önce de yüksek fiyatlara zenginlerle özel karşılaşmalar düzenlediği belirten ajans yetkilileri, diğer spor dallarına ise böyle bir ilginin yeni ortaya çıktığını söylüyor.

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