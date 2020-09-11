Doğukan Manço: Ben de bilirim size sormasını 'ananıza babanıza yakışıyor musunuz' diye!

Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço, babasıyla kıyaslanması üzerine yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Manço, "Yaptığım iş ve yorumlarıma babamı karıştırmazsanız sevinirim" dedi.

Doğukan Manço, kendisini babasıyla kıyaslayanlara yanıt verdi. 1999'da vefat eden sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu olan DJ, her yaptığı çalışmanın babasıyla kıyaslanması üzerine Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bu sözüm bazı kişilere! Ben bir bireyim. Affınıza sığınarak söylüyorum ama 40 yaşındayım. Yaptığım iş ve yorumlarıma babamı karıştırmazsanız sevinirim. Yoksa ben de bilirim size sormasını "ananıza babanıza yakışıyor musunuz' diye!"