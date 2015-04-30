Doğu ve Güneydoğulu 39 yerel gazeteci anlattı: Ya Kemik Ya Çilek!

Batman’ın Sason ilçesinde 17 yıl önce PKK’lılara ait kemiklerin toplandığı bölgede şimdi çilek yetiştiriliyor. Çözüm süreci kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 12 kentte 39 yerel gazeteciyle görüşen gazeteciler Mehmet Bozkurt ve Murat Kazancı, bu hikâyeden yola çıkarak kitaplarının ismini “Ya Kemik Ya Çilek” koydu.

Buğra Yayınları’ndan çıkan ve tam adı “O Topraklarda Çözümün Adı: Ya Kemik Ya Çilek” olan kitapta ideolojik bir ayrım yapılmadan bölgede ağırlığı olan tüm yerel gazetelere ulaşmaya çalışıldı. Bozkurt ve Kazancı, Batı’dan gelen ve bölgeyi ilk kez gezen iki gazeteci olduğu için, kitaplarında salt siyasi tartışmalara yer vermek yerine kentin tarihi, kültürel dokusu ya da pek bilinmeyen turistik yönlerini de aktardı.

Gazetecilerin yaklaşık bir ay süren ve Şanlıurfa’dan başlayarak Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari, Yüksekova, Van, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ’ın ardından Diyarbakır’da son bulan gezisi kitaba 15 bölüm olarak yansıtıldı.

Bölünme mi, paranoya mı?

Görüşmeleri soru cevaptan öteye taşıyarak ortama hakim duyguları da yansıtan Murat Kazancı ve Mehmet Bozkurt, görüşmecileriyle çözüm sürecini, hükümetin ve Kürt siyasi hareketin attığı adımları nasıl değerlendirdiklerini konuştu. Gazeteciler, kamuoyuna yansımamış pek çok detayla birlikte bölgede tek bir görüş olmadığını, “Bölünüyoruz” diyenin yanı sıra bölünme ihtimalini “paranoya” olarak niteleyenlerin de olduğunu aktardı.

Murat Kazancı ve Mehmet Bozkurt, görüştükleri 40’a yakın gazete, televizyon ve internet sitesi yöneticisi ve muhabire 17-25 Aralık’a dair ne düşündüklerini de sormayı ihmal etmedi.

Kitabın internet sitesini ziyaret etmek için tıklayın: www.yakemikyacilek.com