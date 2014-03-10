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Doğu Perinçek'in tahliyesine karar verildi, Veli Küçük'ün başvurusu reddedildi

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün tahliye talebi reddedildi

10 Mart 2014 22:10

Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasını ve tutukluluk süresinin 5 yılla sınırlandırılmasını öngören demokratikleşme paketinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Ergenekon davasında tahliyeler başladı. Günün en son  tahliye kararları İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli astsubay Oktay Yıldırım, eski yüzbaşı Muzaffer Tekin ve Emekli Albay Atilla Uğur için verildi.

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün tahliye talebi ise reddedildi. 

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