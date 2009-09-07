Doğu Perinçek'in kardeşi gazeteci Işık Soner hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Işık Soner, İstanbul'da hayatını kaybetti.İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kardeşi de olan Soner için, partinin İstanbul İl Merkezi binası önünde yarın saat 14.00'de bir tören düzenleneceği belirtildi.



İşçi Partisi Genel Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin eski Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi de olan, Kadınlar Dünyası dergisi yayın yönetmeni, Kaynak Yayın Kurulu üyesi gazeteci-yazar Işık Soner'in geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Alman Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kardeşi de olan Soner için, partinin İstanbul İl Merkezi binası önünde yarın saat 14.00'de bir tören düzenleneceği belirtildi.

Soner'in Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceği açıklandı.