Doğu Perinçek: Türkiye'deki yüzde 27 kimler

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık gazetesi yazarı Doğu Perinçek, ABD kökenli araştırma şirketi Gallup'un, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 63 ülkede, 2016 yılında yaptığı “ülkem için savaşırım” anketinin sonuçlarını yazdı. Fas ve Fiji'nin yüzde 94 ile listenin başında yer alındığı belirten Perinçek, Türkiye'de "evet savaşırım" diyen oranının yüzde 73 olduğunu yazdı.

Anketin iki yıl önce yapıldığını ve sonuçların değişmiş olabileceğini belirten Perçinçek, "Türkiye açısından soru şudur: “Vatanım için savaşırım” sözünü ifade etmekten uzak duran yüzde 27 oranındaki vatandaşımız, acaba hangi ideolojik eğilimlerde, hangi siyasal partilerin tabanlarında, hangi bölgelerimizde, kırsalda mı yoksa kentlerde mi, hangi toplumsal sınıflar içinde yoğunlaşıyor?" diye sordu.

Doğu Perinçek'in "Türkiye'deki yüzde 27 kimler" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Amerikan araştırma şirketi Gallup, “ülkesi için savaşma iradesini” araştırmış ve sonuçları 7 Temmuz 2016 günü açıklamış.

63 ülkede yapılan ankete göre listenin başında yüzde 94’le Fas ve Fiji bulunuyor. Arkasından yüzde 89 ile Pakistan ve Vietnam geliyor. Listede Azerbaycan 85 oranla 6. sırada yer alırken, sonuncu sırada belki hayret edeceksiniz Japonya var.

“Ülkem için savaşırım” sorusuna “evet” yanıtı verenlerin oranları ülkelere göre şöyle:

■ Fas 94

■ Fiji 94

■ Pakistan 89

■ Vietnam 89

■ Bengladeş 86

■ Azerbaycan 85

■ Afganistan 76

■ Gürcistan 76

■ Hindistan 75

■ Finlandiya 74

■ Türkiye 73

■ Ermenistan 72

■ Çin 71

■ Kazakistan 69

■ İsrail 66

■ Lübnan 66

■ Malezya 63

■ Ukrayna 62

■ Rusya 59

■ Kosova 58

■ Meksika 56

■ Filistin toprağı 56

■ İsveç 55

■ Bosna Hersek 55

■ Yunanistan 54

■ Nijerya 50

■ Brezilya 48

■ Polonya 47

■ Sırbistan 46

■ ABD 44

■ Arjantin 43

■ Güney Kore 42

■ İsviçre 39

■ Makedonya 38

■ İrlanda 38

■ Kanada 30

■ Avusturalya 29

■ Fransa 29

■ Birleşik Krallık27

■ Bulgaristan 25

■ Hong Kong 23

■ Çekya 23

■ İspanya 21

■ Avusturya 21

■ İtalya 20

■ Belçika 19

■ Almanya 18

■ Hollanda 15

■ Japonya 11

Aslında tablo çok daha uzun. Ancak anlamlı olabileceğini düşündüğümüz ve hem toplumsal-ekonomik durumu, hem de coğrafyası açısından örnek sayılabilecek ülkeleri sıraladık. Listede ne yazık ki, Suriye, Irak, İran, Güney Kıbrıs gibi bizi ilgilendiren komşu ülkeler yok. Demek ki oralarda anket yapılmamış.

Vatanseverlik gelişen ve ezilen dünyada

“Ülkem için savaşırım” diyenlerin oranı gelişen ve Ezilen Dünya ülkelerinde yüksek. Emperyalizm çağının doğal olgusu. Bu iradenin tehdit altındaki ülkelerde de yüksek olduğu göze çarpıyor. Bu da doğal.

İslam ülkelerinde vatan için savaşma iradesi yüzde 78 olarak gözüküyor. Diğer dinler ve inanışlarda bu oran sırayla Hindular, Budistler, Tanrıtanımazlar, Hristiyanlar ve Yahudiler. Bu sıralama kuşkusuz, din ve inançlarla değil, fakat dünyanın Emperyalist ya da Gelişen ve Ezilen kutbunda olmakla bağlantılı.

Gelişmiş kapitalist ülkelerin vatandaşları, daha dün İkinci Dünya Savaşını yaşadıkları halde, ülke için savaşmaya istekli değil. Emperyalist savaşın acı hatıraları da kuşkusuz etkili. Daha 70 yıl önce vatanseverliğin kalesi olan Japonya’da vatanım için savaşırım diyenlerin oranı 11’e kadar düşmüş. Kapitalizmin geliştiği Avrupa ülkelerinin çoğunun son sıralarda olması şaşırtıcı değil. Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Hollandalılar vb vatan için savaşmak istemiyorlar.

Azınlıkların olumsuz etkisi

Ülkem için savaşırım diyenlerin oranları, bazı ülkelerde beklenenin altında. Örneğin Rusya (yüzde 59), Filistin toprağı (56), Bosna Hersek (55), Sırbistan (46), Makedonya (38) gibi ülkelerde, vatana sahip çıkma iradesinin çoğunluk milliyette yoğunlaştığı, azınlık milliyet, din ve mezhepten vatandaşların duyarlığının daha zayıf olduğu düşünülebilir.

ABD merkezli Küreselleşme sürecinde, kavimsel, dinsel ve mezhepsel azınlıklar içinde bölücülüğün ve ayrılıkçılığın kışkırtılması etkili olmuş olsa gerek.

Türkiye'nin sorusu

Türkiye’de vatan için savaşma iradesini Gallup Şirketi, Temmuz 2016’da yüzde 74 olarak ölçmüş. Afganistan, Gürcistan, Hindistan, Finlandiya, Çin, Ermenistan ve Kazakistan gibi ülkelerle yakın oranlarda. Pakistan, Vietnam, Bengaldeş, Azerbaycan gibi ülkelerin epeyi altında.

Son iki yılda oranlar değişmiş olmalı, ancak bizim araştırdığımız kadarıyla 2016 Temmuzundan sonra böyle bir araştırma yapılmamış.

Türkiye açısından soru şudur: “Vatanım için savaşırım” sözünü ifade etmekten uzak duran yüzde 27 oranındaki vatandaşımız, acaba hangi ideolojik eğilimlerde, hangi siyasal partilerin tabanlarında, hangi bölgelerimizde, kırsalda mı yoksa kentlerde mi, hangi toplumsal sınıflar içinde yoğunlaşıyor?