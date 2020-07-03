Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a sosyal medya desteği: Milli devletin diktatörlük uygulaması gerekir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırılara yönelik "Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasına, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten destek geldi. Perinçek, "Milli iktidar diktatörlük uygulamalı" dedi

Özgürlüğü sınırlamayan anlayışa tepki gösteren Perinçek şunları söyledi: "Yozlaşma çürüme terbiyesizlik ahlaksızlık bu tespitler çok çok doğru. ‘Özgürlük var.’ Neyin özgürlüğü var? Terbiyesizliğin, ahlaksızlığın özgürlüğü… Kadına saygısızlık gibi bir özgürlüğü kabul etmiyoruz. İnsanı aşağılamak gibi, eşitsizlik gibi bir özgürlük kabul etmiyoruz. Vatana ihanet etmek, terörü desteklemek gibi bir özgürlük yok. Amerika’nın uşağı, piyonu olmak gibi özgürlükleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna karşı milli devletin diktatörlük uygulaması gerekir."

Ne olmuştu?

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara "Konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" sözleriyle tepki göstermişti.