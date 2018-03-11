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Politika

Doğu Perinçek: Şeker fabrikalarının satılması, Türkiye'nin vücudunun satılmasıdır

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamına alınmasına ilişkin "Sümerbank, Etibank, kömür ocakları ve diğer kamu iktisadi teşekküllerinden sonra şeker fabrikalarının satılması, Türki

11 Mart 2018 20:07

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamına alınmasına ilişkin \"Sümerbank, Etibank, kömür ocakları ve diğer kamu iktisadi teşekküllerinden sonra şeker fabrikalarının satılması, Türkiye\'nin vücudunun satılmasıdır. Bunlar, cumhuriyetin kurduğu temellerdir\" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Burdur\'da partisi tarafından düzenlenen \'Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılmaz\' konulu söyleşiye katıldı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu\'nun amfi bölümünde partililere hitap eden Perinçek, \"Bizim zamanımız geldi. Kimin zamanı, Türk milletinin, Türk devrimciliğinin, Türk milli devrimciliğinin, Atatürkçülüğün, Türkiye emekçilerinin zamanı geldi. Niçin? Çünkü bu sistem bitmiştir. 1945\'ten bu yana Atatürk devrimini tahrip ede ede kurdukları bu sistem, bitmiştir. Bu sistem Türkiye\'yi borca batırdı. Türkiye, borç batağında çırpınıyor. Bu sistem, sadece devleti borca batırmadı; bu sistem, milleti borca batırdı\" diye konuştu. 
\'TÜRKİYE VÜCUDUNU SATMA NOKTASINA GELDİ\'
Turgut Özal\'la birlikte bir sistem kurulduğunu kaydeden Perinçek, \"Pencereleri, kapıları açıyoruz; dünya ekonomisiyle bütünleşiyoruz. Dünyayla rekabet edeceğiz, gümrükleri kaldırıyoruz. Ürünlerimizi Avrupa\'ya, ABD\'ye, Japonya\'ya, Afrika\'ya, Asya\'ya satacağız; dediler. Şimdi ne oldu? Kapıdan, pencereden filler girdi. Kuyruklarını sallıyorlar. Çarşılarımız şangır şangır devriliyor. Tarımımız büyük ölçüde üretim yapma yeteneğini kaybetti. Bunlar yüzünden sanayimize ağır darbeler indirdiler. Borçlana borçlanan Türkiye, vücudunu satma noktasına geldi. Sümerbank, Etibank, kömür ocakları ve diğer kamu iktisadi teşekküllerinden sonra şeker fabrikalarının satılması, Türkiye\'nin vücudunun satılmasıdır\" dedi. Doğu Perinçek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
\"Şeker fabrikalarının satılması sanayi üretimine darbedir. Başbakan vadediyor. Ben onun vaatlerini kayda aldım, saklıyorum. Geçmişte de özelleştirmelerde hep aynı nakarat söylendi. Buraların kapıları kapanmayacak dendi. Peki niye özelleştiriyorsun? O süreçlerde özelleştirilen KİT\'lerin çoğunluğunun kapısına kilit vuruldu. Bu özelleştirme sonuç itibariyle o fabrikaların kapısına kilit vurulmasına yol açacak. Çalışanlar kapının önüne atılacak. O sözlerini saklıyorum. Yarın onun gözünün önüne koyacağız. Bu özelleştirmenin sonuçları sanayiye, istihdama darbedir, işsizimiz artacak. Tarıma darbe, hayvancılığa darbedir. Halk sağlığına, kültüre darbedir. Cumhuriyet ekonomisi kamu iktisadi teşekkülleri aynı zamanda modernleşme, çağdaşlaşma, uygarlık getiren, kültürel aydınlanmanın çok önemli kurumlarıdır.\"

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