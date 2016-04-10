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Politika

Doğu Perinçek: Rus devletiyle görüşüyoruz, bazı sonuçlar almaya başladık

"ABD’nin Türkiye-Rusya dostluğu karşısında saygı göstermek dışında bir seçeneği bulunmuyor"

10 Nisan 2016 20:34

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Hem Rus devleti ile görüşüyoruz, hem de Türkiye’yi yönetenlerin derhal harekete geçmeleri için çaba gösteriyoruz. Bazı sonuçlar almaya başladık" dedi.

Oda TV'de yer alan habere göre; Doğu Perinçek, dün partisinin İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Perinçek toplantıda Antalya’da turizmciler ve üreticilerle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgiler vererek,  Rusya krizini çözmeye yönelik Vatan Partisi’nin girişimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Bugün Ege ve Akdeniz kıyılarında ve tarım alanlarında herkesin kulağı Rusya haberlerindedir. Rus uçağının pilotunu öldürmekten zanlı Alpaslan Çelik’in tutuklanması, halkta bir umut yarattı" diyen Perinçek, "biz Vatan Partisi olarak, hem Rus devleti ile görüşüyoruz, hem de Türkiye’yi yönetenlerin derhal harekete geçmeleri için çaba gösteriyoruz. Bazı sonuçlar almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliği yapmak durumunda olduğumuz Suriye, Lübnan, Irak, İran ve Azerbaycan gibi bölge ülkeleri,  Rusya ile birlikte hareket ediyorlar. Rusya dostluğu, Türkiye açısından bölgedeki kardeş ülkelerle ve Çin’le işbirliği açısından da zorunludur. Öte yandan ABD ile ilişkilerimizi normalleştirmek için de Rusya ve bölge ülkeleriyle işbirliğine ihtiyacımız var. ABD’nin Türkiye-Rusya dostluğu karşısında saygı göstermek dışında bir seçeneği bulunmuyor."

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