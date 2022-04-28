Doğu Perinçek: Göreceksiniz Gezi davası kararı Yargıtay'da bozulacak, siz husumetle davranıp, insanları cezaevine koyarsanız o olmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gezi davasındaki mahkumiyet kararlarının Yargıtay'da bozulacağını belirtti. Perinçek, "Kavalalar ile taban tabana karşıt bir siyasi anlayışa sahibim. Ama siz husumetle davranıp, insanları cezaevine koyarsanız o olmaz." diyerek Gezi davasındaki hapis cezalarını eleştirdi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Doğu Perinçek'e Gezi davası kararları hakkındaki çıkışını sordu. Perinçek sorulara şu yanıtları verdi:

-Doğu Bey neden böyle bir çıkış yaptınız? Demokrat çıkışınızdan ötürü sizi canı gönülden kutluyorum. Bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk sözü şu oldu: “Nagehan Hanım göreceksiniz bu kararlar Yargıtay’da bozulacak. Bakın siyasi karşıtlık başkadır, ceza kanununda yazan suç tanımı başka. Bu kararlar kesinlikle Yargıtay safhasında bozulacak.”

-Sizce burada suç yok mu?

“Biz Kavala’nın siyasi tutumuna hep karşıyız. Ama siyasi karşıtlık üzerinden yargısal bir süreç yürütemezsiniz Nagehan Hanım. Ben doktoralı bir hukukçuyum. Bu yanlıştır. Hukuka uygun değildir bu kararlar. Ben görüp görebileceğiniz en Anti-Soros insanım. Duruşum, çizgim ortada. Kavalalar ile taban tabana karşıt bir siyasi anlayışa sahibim. Ama siz husumetle davranıp, insanları cezaevine koyarsanız o olmaz. Tek başına Henri Barkey ile görüşmek, Soros'un beslediği vakfın yöneticisi olmak suç değildir. Bakın bu kişilere çok karşı biri olarak söylüyorum bunu. Siyasi mücadele vermek ayrıdır ama insanlara siyasi görüşü yüzünden müebbet vermek olmaz.”

"Bu kararlar altının içinde bir bronzluk oldu"

-Son 50 yılın en iyi yargısı diyordunuz, altın devrini yaşıyor diyordunuz. Bu kararları nereye koyuyorsunuz? Hâlâ bu yorumunuzun arkasında mısınız?”

Tabii arkasındayım Nagehan Hanım, yargı 15 Temmuz 2016’dan sonra altın devrini yaşıyor. Ancak bu kararlar altının içinde bir bronzluk oldu.

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Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. 1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

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