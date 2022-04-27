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Doğu Perinçek: Gezi'de biz de varız, güçleri yetiyorsa benim de yakama yapışsınlar

27 Nisan 2022 09:09

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında Gezi Parkı davasında verilen cezaları değerlendirirken söylediği “Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yetiyorsa yakama yapışsınlar”  sözleri gündem oldu.

Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da 'Çıkış Yolu' programına konuk oldu. Perinçek, Gezi Davası’nda Osman Kavala’ya ve diğer sanıklara verilen hapis cezaları hakkında konuştu. Perinçek konuşmasında şunları söyledi:

"Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yetiyorsa yakama yapışsınlar. Sizler onun başındaydınız biz hapishaneydik ama.. Gezi hükümete karşı protesto eylemleri. Biz orada hükümet istifa dedik Kavalalar istifa fikrine katılmıyorlardı. Hükümet istifa denilebilir… Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbaşkandı."

Doğu PerinçekVatan PartisiGezi DavasıGezi Parkı eylemleri

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