Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi: AK Parti, MHP ve Vatan Partisi Türkiye'yi beraber yönetmeli

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Perinçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 'siyasi cinayetler' konusu hakkında görüşlerini ifade ederken dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek şunları söyledi: "AK Parti hükümeti sürecin farkında değil. Doğrudan doğruya Türkiye'yi kasteden bir komplo var. 'Kılıçdaroğlu suç işledi, atarız hapse cezalandırırız'. Olay bu değil.

Çin'de yapılan MENA Konferansına, İran'da yapılan İslami Uyanış Konferansı'na bir tek Vatan Partisi çağırıldı. Biz de merkeze Doğu Akdeniz'i koyduk ve onu anlattık.

AK Parti statükosunu değiştirmesi lazım. Bir koalisyon hükümeti kurması lazım. MHP'den de doğru eleştiriler var. AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım.

Dış politikada sadece ortak menfaat üzerinden siyaset yapılır. AK Parti güçlü, milleti birleştiren bir hükümet kurmalı."