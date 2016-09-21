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Kültür-Sanat

Doğu Ekspresinde Cinayet, tekrar beyaz perdeye taşınıyor

Filmin, Kasım 2017'de vizyona girmesi bekleniyor

21 Eylül 2016 22:48

Polisiye edebiyatın ünlü ismi Agahta Christie'nin "Doğu Ekspresinde Cinayet" romanı tekrar sinemaya uyarlanıyor. Aynı öykü, 1974’te de sinemaya taşınmıştı.

Polisiye Edebiyatın "kraliçesi" olarak anılan Agatha Christie'nin 1934'te yayımlanan ve o günden beri tüm dünyada çok konuşulan romanı "Doğu Ekspresinde Cinayet", beyazperde izleyicisiyle buluşacak.

Senaryosunu Michael Green'in yazdığı filmin yönetmenliğini beş kez Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen Kuzey İrlandalı oyuncu Kenneth Branagh üstlendi. Branagh filmde aynı zamanda "Dedektif Poirot" karakterine de hayat verecek.

Filmin, Kasım 2017'de vizyona girmesi bekleniyor.

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