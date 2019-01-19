Doğu Ekspresi dolandırıcılığı: "Hayaller Kars'tı, gerçekler Kartal Adliyesi oldu"

Kış turizminin en önemli etkinliklerinden biri olan Doğu Ekspresi bu sefer bir dolandırıcılık hikâyesine konu oldu. 4 ay öncesinden bir turizm şirketinden rezervasyon yapan 28 kişi, paralarını tur şirketinin yetkilisine gönderdi. Tatil tarihi geldiğinde şirketten hiç bir haber alamayan arkadaş grubu dolandırıldıklarını şirketin patronunu arayarak öğrendi.

HaberTürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sevcan Yönet ile yakınlarının da hayaliydi Doğu Ekspresi. Ocak ayında yapmayı planladıkları seyahat için tam 4 ay öncesinden yani 2018 yılının Eylül ayında rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak telefonda konuştukları tur şirketi yetkilisi, şirket hesabında işlem sıkıntısı olduğu gerekçesiyle bir kişi için belirlenen bin 500 liralık tur parasını kendi kişisel hesabına göndermelerini istedi.

Telefonlar açılmadı



Ocak ayı gelmiş turun gerçekleşmesine sadece 2 gün kalmıştı. Ancak ne otel rezarvasyonları yapılmış, ne de uçak biletleri alınmıştı. Durumdan şüphelenen müşteriler hemen şirketin yetkilisini aradılar. Ancak ulaşamadılar.

Biraz daha para istedi



Yetkiliye ulaşamadılar ama şirket sahibine ulaştılar. Onun anlattıklarıyla da adeta başlarından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü iddiaya göre şirket yetkilisi hepsinin tur ücretlerini zimmetine geçirip kayıplara karışmıştı. Şirket sahibi biraz daha para vermelerini isteyerek mağduriyeti çözeceğini iddia etti.

Soruşturma başlatıldı

Doğu Ekspresi turu satın alıp yarı yolda kalan tam 28 mağdur bulunuyor. Mağdurlar maddi ve manevi zarara uğradıklarını düşünüp soluğu adliyede aldılar.

Mağdurların şikayetinin ardından tur şirketi ve çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

"Hayaller Kars’tı, gerçekler Kartal Adliyesi oldu"

Mağdurlardan Sevcan Yönet sorumluların ceza almasını istediklerini söyleyerek, “Bir emekli grup arkadaşım 30 kişi kadar Doğu Ekspresi’yle Kars’a gidip gezmeyi planladık. Paralarımızı yatırdık. Şirket yetkilisi kendi hesabına yönlendirdi. Biraz orada şüphelendik ama doğrusu hepimiz aynı şey olunca fazla da, özel tur gibi düşündük. Sonra da o kişiye ulaşamadık. Paraları zimmetine geçirdi ve dolayısıyla geziyi yapamadık, mağdur kaldık. Şirket sahibine ulaştık. Biraz daha üstüne ilave ederseniz, yarısını da zararın ben karşılayım yapalım bu turu dedi ama onu da bizler kabul etmedik doğal olarak” dedi.

Diğer mağdurlar ise maddi manevi zarara uğradıklarını belirterek, “Hayaller Kars’tı. Gerçekler Kartal Adliyesi oldu. Mağdur olduk. Hem maddi olarak zor duruma düştük, öbür türlü manevi olarak da güvensizlik oluştu. Çok büyük hayallerle başlamıştık” diye konuştular.



Avukatları Cansın Yönet ise, “Bu mağduriyette asıl problem turizm faaliyetleri yapan, bir hizmet vaat eden şirket mağdurlarının herhangi bir güvencesi olmamasıdır. Buna ilişkin de devletin zorunlu sigorta gibi alternatif çözümler üretmekte olduğu kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.