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Kültür-Sanat

Doğu Demirkol'un Cannes'a uzanan yolculuğu...

Ahlat Ağacı, Nuri Bilge Ceylan'ın iki komedyene başrol verdiği ilk film olma özelliğini taşıyor

22 Nisan 2018 14:40

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı"nın 71. Cannes Film Festivali'ne alınmasıyla gözler, filmin konusu ve oyuncu kadrosuna çevrildi. 

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı filmi, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Başrolleri Murat Cemcir ve Doğu Demirkol'un üstlendiği filmde Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu gibi isimler yer alıyor. Ahlat Ağacı, Ceylan'ın iki komedyene başrol verdiği ilk film olma özelliğini taşıyor.

Ahlat Ağacı'nın  festivale alınmasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri, Doğu Demirkol oldu. Kullanıcılar sık sık Demirkol'un "Abiler Detected" serisinden bölümler paylaştı, Güldür Güldür Show'a atıfta bulundu.

Sinema eleştirmeni adlı Twitter hesabında, Demirkol'a ait eski görseller "Doğu Demirkol'un Cannes'a uzanan yolculuğu" notuyla paylaşıldı.

Doğu Demirkol kimdir?

6 Eylül 1985 doğumlu Doğu Demirkol, ilk olarak sosyal medyada çektiği Abiler Detected videosundaki Şakirt Abi karakteriyle sosyal medyada tanınmaya başladı. Ardından Yetenek Sizsiniz adlı yetenek programına katılarak burada hünerlerini sergiledi ve böylece daha fazla kişi tarafından fark edildi.


Demirkol, daha sonra BKM Mutfak Sahne'ye dahil olarak, Güldür Güldür Show'a kadar geldi.

Oyuncu, sadece yarışma programlarında değil sinema sahnesinde de boy göstermeye başladı. 2017 yılında Ölümlü Dünya isimli sinema filminin oyuncuları arasında yer aldı.

Demirkol şimdi ise Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'ta yarışacak 'Ahlat Ağacı' adlı filminde rol aldı.

 

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