Doğu Biga Genel Müdürü  Şentürk, Kirazlı’daki ağaç katliamını “meşru” buldu: Orada maden bir orman arazisine isabet etti

Doğu Biga Genel Müdürü Ahmet Şentürk, "Oradaki toprağın kelleşmiş görüntüsüyle ortaya çıkan ağaç katliamını meşru buluyor musunuz?" sorusuna yönelik olarak kendisinin “katliam” gibi bir sözcüğü kullanmayacağını ancak yapılanın “meşru” olduğunu belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'i arayan Şentürk, “Oradaki temel mesele, tedarik zincirinin ilk halkası oluşu. Doğumdan ölüme kadar bir şeylere ihtiyacımız var. Yer altı kaynaklarını bu zincire dahil etmediğimiz takdirde yok oluruz. Yeraltı kaynakları doğal oluşumdur. Madenler bir anomalidir. Her yerde bulunmaz. Tam da bu nedenle, yani anomali olduğu için değerlidir. Orada maden bir orman arazisine isabet etti." açıklamasını yaptı.

"Kel' dediğiniz görüntünün sebebi, toprağın sıyrılmış olması"

Şentürk şunları kaydetti:

“Kel' dediğiniz görüntünün sebebi, toprağın sıyrılmış olması. O toprak çok kıymetli. Hiçbir yere atılmadı. Depolanıyor, saklanıyor. Çünkü onu proje bittiğinde tekrar kullanacağız.

"O bölge ağaç bakımından eskisi gibi hatta eskisinden daha iyi olacak"

O bölge –ağaç bakımından- eskisi gibi hatta eskisinden daha iyi olacak. Proje sahasındaki köylerle iletişimimiz çok iyi. Madencilik orada standartları yükseltecek. İş bittiğinde “sosyal depresyon” yaşanmaması için kalkınma önlemleri alıyoruz. Çıkarılacak altın yurtdışına götürülmeyecek. Yasa gereği Merkez Bankası'na verilecek. Merkez Bankası'ndan TL karşılığı alınacak."