Doğu Avrupa'da enfeksiyon artışı rekor seviyelerde

Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 250 milyonu aştı; bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ise artışlar rekor kırdı.

Reuters'ın analizine göre, dünyada günlük ortalama vaka sayısı son üç ayda yüzde 36 oranında düştü, ancak yüksek oranda bulaşıcı olan Delta varyantı nedeniyle virüs hala her 90 günde 50 milyon kişiye bulaşıyor. Pandeminin birinci yılında virüs 50 milyon kişiye bulaşmıştı.

Birçok ülkenin sağlık uzmanı, özellikle aşılar ve doğal enfeksiyonlar sayesinde pandeminin en kötüsünün geride kaldığı konusunda iyimser. Fakat aynı zamanda soğuk havaların ve yaklaşan tatillerin vakaları artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önde gelen epidemiyologlarından Maria Van Kerkhove Reuters'e verdiği demeçte, "Bugün ile 2022'nin sonu arasının, ciddi hastalıkları ve ölümleri önemli ölçüde azaltabileceğimiz ve bu virüsü kontrol etmeyi başaracağımız zaman olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

240 ülkeden 55'inde enfeksiyonlar hala artıyor

Reuters analizine göre, 240 ülkeden 55'inde enfeksiyonlar hala artıyor. Rusya, Ukrayna ve Yunanistan, pandeminin başlamasından bu yana bildirilen vakaların rekor seviyelerine ulaştı.

Doğu Avrupa'daki aşılama oranları kıtadaki en düşükler arasında. Örneğin Rusya'da iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 33,6, Ukrayna'da ise sadece yüzde 19. Artan vakalar ve rekor sayıdaki ölümler nedeniyle bu hafta bazı Rus bölgelerinde ek kısıtlamaların getirilmesi ve işyerlerinin kapanması gündemde.

"Kritik tıbbi malzemelerin ticaretini destekliyoruz"

Birçok uluslararası kurum lideri, başta gelişmemiş ülkelerde olmak üzere, dünya çapında aşılama programlarının iyileştirilmesi gereğini vurguluyor.

Our World in Data'ya göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası henüz tek doz Covid-19 aşısı olmamış durumda, bu rakam düşük gelirli ülkelerde yüzde 5'in altına düşüyor.

Güçlü Asya-Pasifik ticaret grubu APEC'in bu hafta sanal olarak Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde yapacağı toplantıların gündeminde aşı erişiminin iyileştirilmesi olacak. Rusya, Çin ve ABD'yi içeren APEC üyeleri, haziran ayında düzenlenen özel bir toplantıda Covid-19 aşılarının paylaşımını ve üretimini genişletme ve ilaçlar için ticaret engellerini kaldırma sözü vermişti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Birlikte tedarik zincirlerini çalışır durumda tutmaya devam ediyoruz ve kritik tıbbi malzemelerin ticaretini destekliyoruz, buna test kitleri ve aşılar dahil" diye konuştu.

Geçen ay Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer yardım grupları, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerine, önümüzdeki 12 ay içinde Covid-19 aşılarını, testlerini ve ilaçlarını yoksul ülkelere ulaştırmak için 23.4 milyar dolarlık bir planı finanse etmeye çağırdı.