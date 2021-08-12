Doğu Anglia kıyısında ortaya çıkan 8 eserin Banksy'ye ait olduğuna inanılıyor

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İngiltere'nin Doğu Anglia kıyısındaki kentlerin duvarlarında görülen ve Banksy'ye ait olduğu düşünülen eserler bölgede heyecan yarattı. Eserlerin, Doğu Anglia kıyısının ''Kültür Şehri'' olma başvurusuna Banksy tarafından verilen destek olabileceği düşünülüyor.

Banksy'nin kendisinin yapıp yapmadığını henüz açıklamadığı 8 eser, geçen cumadan bu yana Lowestoft, Great Yarmouth, Gorleston ve Cromer'da görüldü.

Great Yarmouth ve Doğu Suffolk, 2025'te Birleşik Krallık'ın ''Kültür Şehri'' olmak için başvuruda bulunmuştu.

Konseyler, eserlerin Banksy'ye ait olup olmadığını doğrulayıp, onları koruma altına almanın planlarını yapıyor.

Banksy uzmanı Prof. Paul Gough, kimliğini anonim tutan sokak sanatçısının Kültür Şehri organizasyonlarını desteklediğini ifade etti. Prof. Gough, ''Banksy, sevdiği kıyılara hayat vermek istiyor'' dedi.

Banksy eserlerinin Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendine ait olduğunu duyuruyor. Henüz bu 8 eser ile ilgili bir açıklama yapılmadı.