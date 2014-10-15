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Kültür-Sanat

Doğu Akdeniz'de yeme içmenin tarihi konuşulacak

Antik çağlardan geç Osmanlı dönemine kadar yemek kültürü konuşmaları 21 Ekim’de başlıyor

15 Ekim 2014 17:01

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Yunanistan Milli Araştırma Enstitüsü Osmanlı Araştırmaları Programı işbirliğiyle düzenlenen Doğu Akdeniz'de Yeme-İçme Alışkanlıkları ve Gastronomi Gelenekleri başlıklı bir konuşmalar dizisinde beslenme etrafında kurulan iktisadi ve kültürel ilişkiler ağı inceleniyor.

Radikal’in haberine göre, bu konuşmalar dizisinde yer alacak başlıklardan sadece birkaçı şöyle: “Bizans İstanbul’unda Fırınlar”, “Osmanlı Dünyasının Kırk Çeşit Ekmeği”, “16. ve 17. Yüzyıllarda Meyhanelerin İşlevi. Değişim ve Şarap Yasakları”, “Antik Çağlardan Cumhuriyet’e, Batı Anadolu Kıyılarında Bağcılık ve Şarap Üretimi”, “Bizans Diyeti. Mitler ve Gerçekler”, “Ege Sakinlerinin Eski ve Yeni Beslenme Alışkanlıkları”, "Osmanlı İstanbul'unda balıklar ve balıkçılar".

 

Buğday, şarap ve yağın bu dönem için önemi

 

Sismanoglio Megaro’da gerçekleşecek söyleşiler beslenme etrafında kurulan iktisadi ve kültürel ilişkiler ağını incelemeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, buğday, yağ ve şarap gibi temel Akdeniz ürünlerinin ekonomide ve siyasal yaşamda, belirli bir mekân ve zamandaki –yani Balkanlar’da ve Küçük Asya’da, antik çağlardan geç Osmanlı dönemine kadar– üstlendikleri rol irdelenecek.

Konunun uzmanları Doğu Akdeniz’de beslenme için temel olan ürünlerin, devlet mekanizmaları tarafından yönetilen pazar sistemleri aracılığıyla nasıl dağıtıldığı ve nasıl işletildiği gibi konuları tartışacak; merkezi hükümetin şiddetli toplumsal olayları engellemek için şehirlere ürün tedariki ve temel gıdaların fiyatları gibi konularda özenli davrandığına, ayrıca dinlerin dayattığı bazı yasaklara da değinecekler. Meslekler, geleneksel teknikler, endüstriyel mirasa dair bilgiler sunulacak, tarihin bir döneminde Doğu Akdeniz halklarının yeme alışkanlıkları ve gastronomi gelenekleri irdelenecek.

 

Kültürel bir unsur olarak beslenme

 

Konuşma dizisini Yunanistan Milli Araştırma Kurumu’nda araştırma müdürü olan Evangelia Balta yönetecek. Seminerlerde; toplumların, devletlerin, sınırlarının ötesinde; bir kültürel unsur olarak beslenme konusuna çok katmanlı bir yaklaşım sunulacak.

Sismanoglio Megaro binasında, 21 Ekim - 20 Mayıs arasında yapılacak konuşmalara katılım ücretsiz. 21 Ekim,15 Kasım, 16 Aralık, 20 Ocak, 17 Şubat,17 Mart, 22 Nisan, 20 Mayıs tarihlerinde yapılacak seminerler boyunca, İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye simültane tercüme olacak.

Seminerlerin programına mfa.gr/Turkey adresinden ulaşılabilir.

 

 

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