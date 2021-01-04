Doğru Parti Genel Başkanı: İsteyen istediği gazeteyi okur veya okumaz, keyfimizin kâhyası mısınız?

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben Sözcü gazetesi okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın” açıklamasına ilişkin olarak, “İsteyen istediği gazeteyi okur veya okumaz, keyfimizin kâhyası mısınız?” yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’a gönderdiği yazıda Serdaroğlu, "Hay hay, ne demek! Dükkân sizin, ülke de sizin emrinizde! Siz emredeceksiniz, bizler, yani köleleriniz anında yapacağız! Oku, oku! Okuma, okuma! Kalk, kalk! Otur, oturt! Emrinizi yere düşürür müyüz? Anayasa'nın 104. Maddesi 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder' der. Anayasa'ya uymakta bir an bile tereddüt etmeyen Devletimin Başı, böylelikle biz kullarına nasıl birlik içinde olacağımızı da göstermiş oldu." görüşünü savundu.

Serdaroğlu, "Kim Sözcü okuyorsa, o birliğimizin düşmanıdır. Akit, Yeni Şafak, Sabah, Milliyet, Hürriyet, Türkiye gibi özgür ve helâl basını okuyanlar ise birliğimizin teminatıdır! İsteyen istediği gazeteyi okur veya okumaz. Keyfimizin kâhyası mısınız?Sizlerin demokrasi anlayışı bu mu?Seçimle göreve gelen biri bunu nasıl söyler? Böyle davranışlar demokratik rejimde olmaz." düşüncesini dile getirdi.

Serdaroğlu, "Orada bağımsız ve özgür medya vardır.Örneğin Avrupa'da basın kuruluşları oranın sarayına değil, halkına karşı sorumludur. …İlk genel seçimde, zaman hükmünü mutlaka icra edecektir. Eğriye eğri, doğruya doğru. Bizden söylemesi…” ifadesini kullandı.