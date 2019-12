Doğru nefes al, mutlu ol

Geçmişte yaşadığınız duygusal travmaların sizi yönetmesine izin vermeyin. Uzmanlara göre; doğru nefes teknikleriyle tüm travma ve ruhsal sorunlardan kurtulabilir, hayatınızı baştan yaratabilirsiniz!



En güvendiğimiz dostumuzun zor günlerimizde bizi terk etmesi, hayatımızın merkezine

oturttuğumuz eşimizin başka bir kadınla ilişkiye girmesi, haksız yere işten çıkarılmamız, çok

sevdiğimiz bir yakınımızı hiç beklenmedik bir anda trafik kazasında kaybetmemiz…



Hemen hepimiz, kötü deneyimler yaşayabiliyor ve bunun izini uzun yıllar taşıyabiliyoruz. Oysa ne demiş Mevlana Celaleddin – Rumi; ‘Dünle birlikte gitti cancağızım ne varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım’ Ama biz ne yapıyoruz, bugüne ait olmayan, sırtımızdaki o

acımasız külçelerden bir türlü kurtulamıyoruz. Bunun sonucunda da öfke atakları veya

depresyondan tutun da uyku problemlerine kadar pek çok sağlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz.



Bir düşünün bakalım, siz sırtınızda hangi yükleri taşıyorsunuz? Belki de size uzunca zamandır acı çektiren olayları unutmanın zamanı geldi. Bırakın, tüm acılarınız geride kalsın, siz de artık

‘geçmişte’, değil ‘şu anda’ yaşamanın keyfini çıkarın. Bunun için elinizde aslında sihirli bir

değneğiniz de var; nefesiniz!



Yoga Egitmeni Sibel Saraçoğlu’nun hazırladığı ‘nefes egzersizleri’ ve ‘meditasyon’ programı, sinir sisteminizin dengede kalmasını sağlayarak duygusal travmalardan arınmanıza yardımcı

olacak. Her sabah ve akşam 20’şer dakika boyunca uygulamanız gereken bu egzersizler

aynı zamanda toksinleri vücudunuzdan arındırıyor ve kalp ritminizi de düzene sokuyor.



MEDİTASYON



* Ne sağlıyor? Meditasyon, anın farkındalığını geliştirmemizi ve kendi kendimizi disipline etmemizi sağlayan bir yöntem. Bunu başardığımız zaman da başkaları tarafından disipline edilmemize ihtiyacımız kalmıyor ve adeta kendi dünyamızın efendisi oluyoruz. Meditasyon aynı zamanda zihnimizin ve ruhumuzun daha fazla farkına varmamızı sağlayarak duygusal bedenimize odaklanmamıza katkıda bulunuyor. Böylece duygularımızın sesini net olarak duyabiliyoruz. Duygusal farkındalık da neyi istemediğimizi belirleyip, neyi istediğimizi daha fazla açığa çıkarıyor.



* Nasıl uygulanıyor? Bedeninizi hissetmeyecek kadar rahat bir pozisyon alın. Sırt üstü uzanabilir ya da dik bir şekilde oturabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve birkaç kez derin nefes alıp vererek zihninizdeki kalabalığı dağıtın. Ardından birkaç onaylama cümlesiyle dileğinizin olduğunu imgelemeye başlayın. Diyelim ki özgüven sorununuz var. Bu sıkıntınızın üstesinden

gelebilmek için bilinçaltındaki olumsuz dosyaları silip, yerini olumlu dosyaları yerleştirmelisiniz. Bunun için de bu onaylama cümlelerini yüksek sesle dile getirmelisiniz: “Ben kendimi evrensel enerjiye kanal olarak açtım. Korkularımdan arınıp, kendime, insanlara ve evrene güvenmeye niyet ediyorum. Tanrım, beni zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak değiştir.Yaşadığım tüm olumsuzluklar geride kaldı, görevini tamamladı. Şu anda, şimdi hayrıma olan her şey gerçekleşiyor. Ben inançlıyım, ben güçlüyüm, ben güvendeyim. Tüm dileklerimi benim ve bütünün hayrına diliyorum. Yaşadığım her şey için teşekkür ederim” Ardından özgüvenin gelişmesinde etkili olan gece mavisi, parlak safir renge odaklanın. Kendinizi bu rengin içinde kuşatılmış gibi imgeleyin. Meditasyon bitince nefes egzersizlerine başlayın.



DİYAFRAM NEFESİ



* Ne sağlıyor? Bedeninizde bloke olmuş olumsuz duyguları ve tıkanmaları açıyor. Bu tıkanıklıkların ortadan kaldırılması da duygusal travmalardan arınmanıza yardımcı oluyor.



* Nasıl uygulanıyor? Diyaframa alacağınız nefesi hissedebilmeniz için yere sırt üstü uzanın. Nefesinizi burundan alıp, ağzınızdan bırakın. Bu sırada bütün farkındalığınızı nefesinize verin. Ardından nefesinizi derinleştirmek için, içinizden saniyeleri saymaya başlayın. Nefesinizi önce 4 saniyede alın, 4 saniye içinizde tutun ve yine 4 saniye sayarak bırakın. Eğer nefesinizi tam alabiliyorsanız, daha sonraki soluk alış verişlerinizde bu süreyi 5, ardından 6 saniyeye yükseltin. Böylece nefes kapasiteniz artmaya başlayacak. Nefesiniz derinleştikce karın bölgenizin de çalıştığını hissedeceksiniz.



Şimdi her nefesinizi karın bölgenize gönderdikten sonra burada tutun. Öyle ki karnınız, aldığınız nefesle balon gibi şişmeli. Sonrasında nefesinizi yine saniyeleri sayarak bırakın. Bu süreyi 10, hatta 20 saniyeye kadar çıkarmanızda fayda var. Egzersizi uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise nefesinizi daima burundan alıp ağızdan bırakmak olmalı.

Egzersizi ilk kez uyguluyorsanız, soluk almaya yavaş yavaş başlayın. Birkaç dakika sonra, bilinçaltınızın derinliklerine inmeniz için nefesinizi hızlı bir şekilde burundan alıp ağızdan verin. Bunu yaparken başınız dönebilir veya mideniz bulanabilir. Diyafram egzersizini düzenli uyguladığınızda bu sorunun azaldığını, hatta tamamen kaybolduğunu fark edeceksiniz. Egzersizi en az 10 dakika uygulayın, zamanla bu süreyi uzatmaya çalışın.



AKCİĞER NEFESİ



* Ne sağlıyor? Duygusal, zihinsel ve fiziksel sorunlarımızda etkili oluyor. Örneğin, zihnimizde barındırdığımız olumsuz düşüncelerin yerini pozitif düşüncelerin almasına katkıda bulunuyor.



* Nasıl uygulanıyor? Akciğer nefes egzersizini uygulamak için bacaklarınızı çapraz hale getirerek rahat bir konumda oturun. Avuçlarınızı dizlerinizin üzerine yerleştirin. Omurganız, bedeninizin enerji akışına izin verebilmesi için dik olmalı. Omurga dik olduğu zaman aldığınız her nefes, doğrudan hücrelere nüfuz ediyor ve kan sirkülasyonunu düzene giriyor. Bu sayede de hücrelerin yaşlanması önlenebiliyor. Şimdi akciğerleriniz tamamen doluncaya dek burnunuzdan nefes alın. Ardından, tıpkı diyafram egzersizindeki gibi, derinleştirme tekniğini uygulayın. Egzersizi en az 10 dakika boyunca uygulamaya özen gösterin.



YOGİ NEFESİ



( Tek burun deliğinden nefes alma)



* Ne sağlıyor? Sağ burun deliğinden alınan nefes beynimizin sol yarısını uyarıyor. Sol beyin yarısı da mantık ve irademizi kullanmamızı sağlıyor. Sol burun deliğinden aldığımız nefes ise beynin sağ kısmını uyarıyor. Sağ kısım yaratıcılığınızı, inançlarınızı ve hislerinizi ortaya koymamızda etkili oluyor.



* Nasıl uygulanıyor? Rahat bir oturuş pozisyonu seçin. Omurganız yine dik olmalı. Gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi nefesinize vermeye başlayın. Yüzük parmağınızla sol burun deliğinizi kapatarak sağ burun deliğinden nefes aldıktan sonra bu kez baş parmağınızla sağ

burun deliğini kapatarak sol burun deliğinden verin. Nefesi tekrar soldan alın, kapatın ve sağdan verin. Böylece nefesinizle sinüslerinizde 8 rakamı çizmiş oluyorsunuz. Egzersizi 3-5 dakika boyunca uygulayın.



DENGE NEFESİ



* Ne sağlıyor? Denge pozisyonu, konsantrasyonu tek bir noktaya toplayıp denge duygusunun daha fazla oluşmasını sağlıyor. Amaç, beynin sağ yarım küresi ile sol yarım küresini dengelemek ve sağ lob ile sol lob arasındaki bağları güçlendirmek. Ayrıca ellerimizi göğüs boşluğu ile soluk borusunun önünde yer alan timus bezinin üzerine yerleştirdiğimizde hem bağışıklık sistemimiz hem de konsantrasyon yeteneğimiz de güçleniyor..



* Nasıl uygulanıyor? Beden ağırlığınız her iki bacağınızda da eşit olsun. Şimdi sağ ayak tabanınızı sol ayak tabanının dış yanına getirin. Her iki ayak tabanı da yerle tam olarak temas etmeli. Kollarınızı göğüs bölgesinden önünüze doğru uzatıp çapraz duruma getirin. Ardından parmaklarınızı birbirine kenetleyin ve aşağıdan yukarıya doğru çevirdikten sonra göğüs kafesinin önündeki timus bezine temas ettirin. Bu pozisyonda 5 dakika boyunca, gözlerinizle tek bir noktaya odaklanarak kalın.

(FORMSANTE)