Doge'nin ünlü fotoğrafı NFT yoluyla 4 milyon dolara satıldı

İnternetin en meşhur ‘meme’lerinden olan ‘Doge’nin ünlü fotoğrafı, açık arttırmada rekor fiyatla NFT olarak satıldı. 3 gün satışta bekledikten sonra 4 milyon dolara satılan fotoğraf, NFT yoluyla yapılan en yüksek ‘meme’ satışı oldu.

2010’lu yılların ünlü 9GAG fenomenlerinden olan ‘Doge’nin fotoğrafı, NFT yoluyla 4 milyon dolara satıldı. İsteksiz gülümsemeye benzeyen ifadesiyle ünlü olan shiba inu cinsi köpek, en yüksek fiyata satılan ‘meme’ olarak bir kez daha gündeme geldi.

Fotoğrafın asıl sahibi kazandı

‘Doge’ adlı fotoğraf, cuma günü açık artırmada alıcı buldu. Asıl adı bilinmeyen, Twitter adı PleasrDAO olan bir kişi, fotoğrafın haklarını 1.696,9 Ethereum’a; yani yaklaşık 4 milyon 100 bin dolara satın aldı. Para fotoğrafın asıl sahibine, Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato’ya gitti. Dijital açık artırma sitesi Zora’da satışa sunulan Doge, 4 milyon dolara satılmadan önce 3 gün boyunca satışta kaldı.

Doge nasıl ünlü olmuştu?

2010 yılında sahibi tarafından fotoğrafı çekilen ‘Kabosu’ adlı köpek, 2013 yılında zamanın en ünlü sosyal medya platformlarından olan 9GAG’de popülerlik kazandı. İlk kez 2010 yılında Reddit’e yüklenen fotoğraf, 9GAG’de ‘yapmacık şaşırma’ belirten ‘meme’lerde kullanılmaya başladı. Shiba inu cinsi Kabosu, 9GAG’in en unutulmaz trendlerinden biri haline geldi ve bugüne kadar dayanmayı başardı.