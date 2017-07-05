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Kültür-Sanat

Doğduğun yılda 'en hit şarkı' hangisiydi?

Liste sayesinde herkes doğduğu yılın en ünlü şarkısını öğrenebiliyor

05 Temmuz 2017 18:39

İngiliz Independent gazetesi “Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi” başlığıyla 1956 yılından günümüze, hit olmuş olan şarkıları derledi.

Liste sayesinde herkes doğduğu yılın en ünlü şarkısını öğrenebiliyor.

Liste “Business Insider”ın en popüler albümleri ve o albümdeki en popüler şarkıyı tespit ettiği listeye dayandırılıyor.

İşte o derleme: 

2016:

Drake Views

Satan Kopya Sayısı: 4.140.000

En hit şarkılar: Hotline Bling ve One Dance

2015:

Adele-25

Satan Kopya Sayısı: 8.008.000

En hit şarkılar: Hello ve When We Were Young

2014:

Taylor Swift- 1989

Satan Kopya Sayısı: 3.661.000

En hit şarkılar: Shake It Off, Blank Space ve Bad Blood

2013:

Justin Timberlake- The 20/ 20 Experience

Satan Kopya Sayısı: 2.430.000

En hit şarkılar: Suit Me ve Mirrors

2012:

Adele- 21

Satan kopya Sayısı: 5.824.000

En hit şarkılar: Someone Like You, Set Fire to the Rain ve Rumour Has It

2011:

Adele-21

Satan kopya sayısı: 5.824.000

En hit şarkılar: Rolling the Deep

2010:

Eminem- Recovery

Satan kopya sayısı: 3.415.000

En hit şarkılar: Not Afraid ve Love the Way You Lie

2009:

Taylor Swift- Fearless

Satan kopya sayısı: 3.217.000

En hit şarkılar: Love Story ve You Belong with Me

2008:

Lil Wayne- Tha Charter 3

Satan Kopya Sayısı: 2.874.000

En hit şarkılar: Lollipop, A Milli

2007:

Josh Groban- Noel

Satan kopya sayısı: 3.669.000

En hit şarkılar: The First Noel

2006:

High School Musical (Soundtrack)

Satan kopya sayısı: 3.719.000

En hit şarkılar: Breaking Free

2005:

Mariah Carey- The Emancipation of Mimi

Satan kopya sayısı: 4.969.000

En hit şarkılar: We Belong Together ve Shake It Off

2004:

Usher- Confessions

Satan Kopya Sayısı: 7.979.000

En hit şarkılar: Burn, Confessions Pt. 2 ve Yeah

2003:

50 Cent- Get Rich or Die Tryin

Satan Kopya Sayısı: 6.536.000

En hit Şarkıları: In da Clup, 21 Questions

2002:

Eminem- The Eminem Show

Satan kopya sayısı: 7.608.000

En hit şarkıları: Without Me, Sing for the Moment

2001:

Linkin Park- Hybrid Theory

Satan kopya sayısı: 4.813.000

En hit şarkılar: In the End

2000: 

NYSNC- No Strings Attached

Satan kopya sayısı: 9.936.000

En hit şarkılar: Bye Bye ve It’s Gonna Be Me

1999: 

Backstreet Boys- Millennium

Satan kopya sayısı: 9.446.000

En hit şarkılar: I Want It That Way ve Larger Than Life

1998:

James Horner ve Celine Dion

Satan kopya sayısı: 9.338.000

En hit şarkılar: My Heart Will Go On

1997:

Spice Girls- Spice

Satan kopya sayısı: 5.302.000

En hit şarkıları: Wannable ve Say You’ll Be There

1996:

Alanis Morissette- Jaged Little Pill

Satan kopya sayısı: 7.380.000

En hit şarkıları: You Oughta Know ve Hand in My Pocket

1995:

Hootie and Blowfish- Cracked Rear View

Satan kopya sayısı: 7.020.000

En hit şarkıları: Hold My Hand ve Only Wanna Be With You

1994:

Elton John ve Hans Zimmer- Lion King Soundtrack

Satan kopya sayısı: 4.934.000

En hit şarkıları: Can You Feel the Love tonight ve Circle of Life

1993:

Whitney Houston ve Başka Sanatçılar- Bodyguard Soundtrack

Satan Kopya Sayısı: 5.460.000

En hit şarkılar: I Will Always Love You

1992:

Billy Ray Cyrus- “Some Gave All”

Satan kopya sayısı: 4.832.000

En hit şarkılar: Achy Breaky Heart

1991:

Mariah Carey- Mariah Carey

En hit şarkılar: Vision of Love ve Love Takes Time

1990: 

Janet Jackson- Janet Jackson Rhythm Nation 1814

En hit şarkılar: Miss You Much ve Rhythm Nation

1989:

Bobby Brown- Don’t Be Cruel

En hit şarkılar: My prerogative

1988:

George Micheal- Faith

En hit şarkılar: One More Try ve Father Figure

1987:

Bon Jovi: Slippery When Wet

En hit şarkılar: You Give Love a Bad Name ve Living On A Prayer

1986:

Whitney Houston- Whitney Houston

En hit şarkılar: How Will I Know ve Greatest Love of All

1985:

Bruce Springsteen- Born in the U.S.A

En hit şarkılar: Dancing in the Dark ve Born in the U.S.A

1984:

Micheal Jackson- Thriller

En hit şarkılar: Billie Jean ve Beat It

1983:

Micheal Jackson- Thriller

En hit şarkılar: Thriller ve Pretty Young Thing

1982:

Asia- Asia

En hit şarkılar: Heat of the Moment

1981:

REO Speedwagon- Hi Infidelity

En hit şarkılar: Keep On Loving You ve Take It on the Run

1980:

Pink Floyd- The Wall

En hit şarkılar: Another Bring In The Wall Part 2

1979:

Billy Joel- 52nd Street

En hit şarkılar: My Life

1978:

Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtracak

En hit şarkılar: How Deep Is Your Life ve Stayin Alive

1977:

Fletwood Mac- Rumours

En hit şarkılar: Go Your Own Way ve Don’t Stop

1976:

Peter Frampton- Frampton Comes Alive

En hit şarkılar: Show Me The Way

1975:

Elton John- The Greatest Hits

En hit şarkılar: Your Song ve Daniel

1974:

Elton John- Goodbye Yellow Brick Road

En hit şarkılar: Bennie and the Jets

1973:

War- The World is a Ghetto

En hit şarkılar: The Cisco Kid

1972:

Neil Young- Harvest

En hit şarkılar: Heart of Gold

1971:

Jesus Christ Superstar

En hit şarkılar: Superstar

1970:

Simon and Garfunkel- Bridge over Troubled Water

En hit şarkılar: Bridge Over Troubled Water ve The Boxer

1969:

Iron Butterfly- In A Gadda Da Vida

En hit şarkılar: I A Gadda Da Vida

1968:

The Jimi Hendrix Experience- Are You Experienced

En hit şarkılar: Purple Haze ve Foxy Lady

1967:

The Monkees- More of The Monkees

En hit şarkılar: I am A Believer

1966:

Herb Albert& The Tijuana Brass- Whipped Creams& Other Delights

En hit şarkılar: A Taste of Honey

1965:

Marry Poppins Original Soundtrack

En hit şarkılar: A Taste of Honey

1964:

Hello, Dolly! (Orginal Broadway Cast)

En hit Şarkılar: Hello, Dolly!

1963:

West Side Story (Soundtrack)

En hit şarkılar: I Feel Pretty

1962:

West Side Story (Soundtrack)

En hit şarkılar: Maria

1961:

Camelot (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: I Ever I Would Leave You

1960:

The Sound Of Music (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: Do Re Mi ve The Sound Of Music

1959:

Henry Mancini – Music From Peter Queen

En hit şarkılar: Peter Gunn

1958:

My Fair Lady (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: With a Little Bit of Lack

1957:

My Fair Lady (Original Broadway Cast)

En hit şarkılar: The Rain in Spain

1956:

Harry Belafonte- Calypso

En hit şarkılar: Day O ve Jamaica Farewell

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