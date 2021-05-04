Doğduğun Ev Kaderindir için final kararı

TV8 ekranlarında ikinci sezonunu yaşayan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yapma kararı alındı.



Gülseren Buğdaycıoğlu'nun "Camdaki Kız" kitabındaki bir hikâyeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapmaya hazırlanıyor.



Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'e geçtiğimiz bölümlerde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol da veda etmişti.



İlk sezonda reytingleri yüksek olan dizi, mehdi karakterinin vedasıyla son haftalarda Total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremedi.



Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.