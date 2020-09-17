Doğduğun Ev Kaderindir dizisine sürpriz bir isim katıldı

TV8'de yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' isimli dizisi yeni sezona hazırlanırken, sürpriz bir isim diziye dahil oldu.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştıkları 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin kadrosuna yeni bir erkek oyuncunun katılacağı gündeme gelmişti.

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Eylem Canpolat'ın ise yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin yeni erkek oyuncusunu belli oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Öztürk dizinin yeni bölümlerine özel bir karakter olarak dahil olacak. Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk, Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.