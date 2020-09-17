'Doğaya Dönüş' sergisi Küçükçekmece'de sanatseverlerle buluştu

Ziraat mühendisi ve fotoğrafçı Teberik Kölgeli, dünyanın farklı ülkelerinin doğal görünümlerini kaydettiği fotoğraflarını “Doğaya Dönüş” başlıklı bir seçki ile Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda izleyicilerin beğenisine sundu.

Koronavirüs salgını sürecinde doğayı yeniden anlamak ve doğayla barışmak için bir çağrı niteliğinde olan sergi, sanatçının dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı gezilerde çektiği kareleri, o ülkelerin coğrafyasını, tabiatını ve yaşama biçimlerini konu alıyor.

Daha önce Anadolu Işığı, Bir Dünya Kadın, Mevsimlik Tarım İşçisi Olmak, Manavgat’tan Side’ye Aydınlık İzler, Doğanın Ritmi sergilerini sanatseverlerle buluşturan Kölgeli’nin ‘Doğaya Dönüş’ Sergisi 16 Ekim’e kadar SKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.