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Yaşam

'Doğaüstü güçlerini' kullanan kız etrafındakileri korkuttu

New York'taki bir kafede 'Carrie' filmi için hazırlanan viral reklamda, bilgisayarına kahve dökülen kadın telekinetik güçlerini kullanınca kafedekiler büyük şok yaşadı

08 Ekim 2013 13:44

New York'taki bir kafede 'Carrie' filmi için hazırlanan viral reklamda, bilgisayarına kahve dökülen kız telekinetik güçlerini kullanınca kafedekiler büyük şok yaşadı. Tanıtım için yapılan hazırlıklar ve insanların tepkisi kameralara böyle yansıdı.

Hazırlanan viral reklamda, genç bir kız kafede bilgisayarıyla uğraşırken, yan masadan kalkan bir erkeğin kıza çarpması sonrası masadaki kahve bilgisayara dökülüyor. Bunun üzerine sinirlenen kız erkeğin özür dilemesine rağmen öfkesine hakim olamıyor ve telekinetik güçlerini kullanmaya başlıyor. İşte o dakikadan sonra kafedeki müşteriler bir anda gördüklerine inanamıyor ve büyük bir şaşkınlık içine giriyorlar.

İşte telekinetik güçlerini kullanan kızın etrafındakileri korkuttuğu o video:

 

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