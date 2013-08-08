Doğarken rekortmen oldu

İspanya'da doğan bir bebek, 6,2 kilogram ağırlığıyla, doğduğu anda rekor kırdı. Maria Lorena adındaki bebek, normal doğumla dünyaya gelen en ağır bebek oldu.

İspanya'da yaşayan ve İngiliz vatandaşı olan 40 yaşındaki anne Maxime Marin, bebeğinin iri olacağını bildiğini ancak bu kadarını tahmin etmediğini söyledi. Marin, "Epidural yöntemine bile ihtiyacım olmadı" diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre doğumun "sorunsuz" geçtiğini söyleyen doktorlar, 'Maria Lorena' ismi verilen bebeğin ve annesinin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Doğumun gerçekleştiği Marina Salud Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nin başındaki Doktor Javier Rius, "40 yıllık meslek hayatımda, doğal yollarla bu kadar iri bir bebeğin doğumuna tanıklık etmemiştim" diye konuştu.

İri bebekler sezaryenle doğuruluyor

İri bebeklerin doğumu için genelde sezaryen yöntemine başvuruluyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en iri bebeği 1879'da Kanada'da dünyaya geldi. Ancak 10,5 kilogram ağırlığındaki bebek, doğumdan sadece 11 saat sonra yaşamını yitirdi.

2005 yılında Brezilya'da bir kadın, 8 kilogram ağırlığındaki oğlunu sezaryenle dünyaya getirmişti