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Doğanın yansımaları NetWork'te

İSTANBUL, (DHA)-NetWork İlkbahar - Yaz 2018 koleksiyonu, Klooga Gölü’nde gerçekleşen kampanya çekimiyle yeni sezona giriş yapıyor

23 Mart 2018 18:57

İSTANBUL, (DHA)-NetWork İlkbahar - Yaz 2018 koleksiyonu, Klooga Gölü’nde gerçekleşen kampanya çekimiyle yeni sezona giriş yapıyor.

NetWork İlkbahar -Yaz 2018 koleksiyonu; özgür hikayesi, enerjik renk ve desenleriyle bu sezonda dinamik ve dikkat çekici bir kampanyaya dönüştü. Estonya’nın kuzeyinde, yaklaşık 6 kilometrekarelik  donmuş Klooga Gölü’nün incecik buz yüzeyi üzerinde cesur performanslar sergileyen buz dansçılarının yer aldığı kampanya, NetWork Stories serisinin üçüncüsü. 

İlk hikayede dünyaca ünlü dikey dans ekibi BANDALOOP, tarihi Oakland City Hall binasının duvarlarında dans etti. Ardından cesur highline sporcuları Levent Kanyonu’nda ince bir ip üzerinde yürüyerek, NetWork koleksiyonunu taşıdı.

“On Ice” temalı bu üçüncü hikayede ise, dinamizm ve heyecan en üst seviyede. Büyüleyici doğanın içinde, -13 derecede, 48 kişilik bir ekiple, saatlerce provanın ardından 12 saat süren çekimde dünyaca ünlü fotoğrafçı ikili Hunter&Gatti’nin imzası bulunuyor.

Usta fotoğrafçılar zorlu hava koşullarında profesyonel buz dansçılarıyla yaptıkları bu ilk çekimi “-13 dereceye ve yazlık elbiseler giymelerine rağmen Maria ve Pierre’in son derece profesyonel tutumları, artistik vücut dillerini en iyi şekilde yansıtmamıza yardımcı oldu.” diye anlatıyorlar. Yeni koleksiyonu tüm mağazalarda ve markanın internet adresinde bulabilirsiniz.

(FOTOĞRAF)

 

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