Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından işten çıkarmalar ve görev değişiklikleri devam ediyor. Son olarak bugün Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe ile yollar ayrıldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Kanal D Ana Haber'de Mehmet Ali Birand'ın ölümünden sonra anchormanlik koltuğuna oturan ve 7,5 yıl boyunca anchormanlik ve hafta sonu haber bülteni sunuculuğu görevlerinde bulunan Cebe, Ahmet Hakan'ın gelişinin ardından Mayıs 2017'de Washington Temsilciliği’ne atanmıştı.