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Medya

"Doğan Medya ile Demirören'in hisse devir görüşmelerinde pürüz çıktı" iddiasına ilişkin açıklama

"Medya şirketlerinin satışı için takvim planlandığı şekilde gidiyor"

01 Nisan 2018 17:39

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu  Demirören Grubu'na satışıyla ilgili olarak yapılan hisse devir görüşmelerinde sorun çıktığına dair iddialar yalanlandı. Satış takviminin planlandığı şekilde ilerlediği, görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığı bildirildi. 

Doğan Holding yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıklamış; Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan da, Demirören Ailesi ile grubun medyadaki hisselerinin satışı için ön protokol imzaladıklarını duyurmuştu. Bazı internet sitelerinde yer alan iddiada, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışında son dakika pürüzü çıktığı ifade edilmişti. 

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Demirören ile Doğan Grubu arasında Doğan Medya şirketlerinin satışı için takvim planlandığı şekilde gidiyor. Hisse devir görüşmelerinde sorun yok" dedi.

Doğan Holding hisseleri bugün 1.28 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 16:30'da yüzde 0.75 yükselişle 1.34 liradan işlem görüyor. Doğan Gazetecilik 3.59 liraya kadar gerilemesinin ardından aynı saatte yüzde 1.09 kayıpla 3.63 liradan, Hürriyet hisseleri ise 1.26 liraya kadar gerilemesinin ardından yüzde 4.38 düşüşle 1.31 liradan işlem görüyor.

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Doğan MedyaDemirören GrubuHürriyetPostaCNN TürkDHA

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