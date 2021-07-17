Doğan Hızlan: Atillâ Dorsay’ın 'Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım’ kitabını yazdı: İyi bir sinema eleştirmeninin kaleminden sinema tarihimizdeki ünlü kadınları daha da yakından tanıyoruz

Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, bugünkü “Hem nesnel hem öznel bir portreler kitabı” başlıklı yazısında, T24 sinema yazarı Atillâ Dorsay’ın Remzi Kitabevi’nden çıkan ‘Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım’ kitabını değerlendirdi.

Kitabın, iyi bir sinema eleştirmeninin kaleminden sinema tarihimizdeki ünlü kadınları daha da yakından tanımamızı sağladığını ve kitabı okurken tanıdıkları ilgili anılarının da canlandığını yazan Hızlan, “Bu tür kitapların benimsediğim işlevleri vardır. Özellikle sinemamızın ünlü oyuncularının filmlerini seyrederken onlarla ilgili sayfaları açıp okuma isteği uyanır bende” dedi.

Kitabın üslubunu sevecen bulup öven Hızlan, “Türk filmlerini televizyonda seyrederken onların gümüş ekran dışındaki hayatlarını, konuşmalarını öğreniyoruz. Bir anlamda sinema tarihimizdeki ünlü kadınları da daha yakından, iyi bir sinema eleştirmeninin kaleminden tanıyoruz. Benim için kitap ithafları önemlidir, yazıya ondan başlayacağım: ‘Bu kitabı hayatımın önde gelen kadınları olan eşim Leman Dorsay, kardeşlerim Ayla Sevand ve Ayşe Kapancı, gelinim Ezgi Dorsay ve de büyük dostum Türkân Şoray’a adıyorum’” dedi.

“Bu kitabı severek, anılara gömülerek okumamın başlıca nedeni, çoğunu tanımam, onlarla dostluk kurmuş olmam” diyen Hızlan, Dorsay’ın, tanıdıklarını yazarken, onlarla ilgili toplantıları ve anmaları yazısına katması nedeniyle kitapta zaman zaman bir roman üslubunun ortaya çıktığını yazdı.

Dorsay’ın yazılarında kullandığı ara başlıkların kitabın okunmasını kolaylaştırdığını ifade eden Hızlan, kitabı okurken kendisinin de notlar aldığını belirterek, "Anılara, tanıtmalara benim de yargılarım, anılarım karıştı bu yazıyla. Bu adları siz de yakından tanıyın... Kitabın sevecen üslubunu da övmeliyim" diye yazdı

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