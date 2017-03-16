Doğan Grubu'ndan 'Blick' açıklaması

''İsviçre'de yaşayan bütün Türkleri 'hayır' oyu kullanmaya davet ediyoruz'' başlığını atan Blick gazetesinin sahibi Ringier Grubu'nun aynı zamanda Doğan Medya'nın Almanya'daki ortağı Axel Springer ile ortak olduğunu yönündeki haberlere yönelik Doğan Grubu'ndan açıklama geldi.

Ortaklık ilişkilerinin çarpıtıldığı belirten Doğan Grubu, Axel Springer'in yayınları ile hiçbir bağlantılarının bulmadığını aktardı.

Söz konusu ortaklık Blick'in Türkçe manşetinden sonra AKP'ye yakın medya organları tarafıdan 'hainliğe ortaklık' şeklinde servis edilmişti.

Doğan Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Son zamanlarda bazı Avrupa gazetelerinin ve medya organlarının Hükümetimiz aleyhindeki yayınları bahane edilerek, Grubumuzun Alman Axel Springer grubu ile ilişkisi çarpıtılarak gündeme getirilmekte ve hiçbir mesnedi olmayan iddialar ortaya atılmaktadır. Bu husustaki gerçekler şöyledir:

1. Axel Springer Grubu Ocak 2007'de Doğan TV Holding'in % 25 hissesini satın almıştır. Yapılan bu anlaşmada geri alım opsiyonu bulunmaktadır.

2. 2007 tarihinden bu yana Axel Springer Grubu'nun Doğan TV Holding'deki hisseleri peyderpey geri alınmaktadır. Bugün itibariyle Axel Springer'in Doğan TV Holding'deki hissesi yüzde 6,68 oranına düşmüştür.

3. Hissesi olmakla birlikte Axel Springer Grubu'nun Doğan TV Holding'in yayın politikasına ve yayın içeriğine hiçbir müdahalesi söz konusu olmamıştır ve olamaz.

4. Doğan Grubu'nun Axel Springer Grubu'nda hiçbir hissesi bulunmamaktadır. Bu grubun veya bu grupla ortak şirketlerin yayınları ile hiçbir bağlantımız olmadığı gibi, yönetimlerine de hiçbir iştirakimiz yoktur.

Yabancı medya yayınlarının Doğan Grubu'na atfedilmesi ve sanki bir irtibat varmış gibi algı yaratılmaya çalışılması, hiçbir dayanağı olmayan haksız bir iftira ve karalama çabasından ibarettir."