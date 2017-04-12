Doğan Burda Dergi Grubu CEO'luğuna Cem M. Başar getirildi

Doğan Burda Dergi Pazarlama ve Yayıncılık A.Ş. yeni bir yönetim ile yoluna devam ediyor.

Doğan Burda Dergi grubunda uzun yıllar Reklam Grup Başkanlığı görevinde bulunan Cem M. Başar, yeni dönemde Doğan Burda Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Cem Başar pazartesi günü itibariyle göreve başlarken, Doğan Burda Dergi İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu murahhas üyesi Mehmet Y. Yılmaz da, 12 yıldır yürüttüğü görevine yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek.

Hürriyet'in haberine göre, dün itibariyle göreve başlayan Cem Başar, New York Syracuse Universitesi’nde işletme eğitimini tamamlarken, daha sonra iş hayatına yine New York’ta kendi şirketini kurarak başladı. Başar, 1998’de Türkiye’ye dönüş yaptı. Bankacılık sektöründe çalışmaya başlayan Başar, sonraki yıllarda sırasıyla, Mepaş, Zedpaş, Bimaş, Doğan Burda Dergi, Fida Film ve Sales House’da uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. Evli ve 1 çocuk babası olan Cem Başar İngilizce ve İtalyanca biliyor.

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Doğan Burda Dergi’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“1988 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük dergi grubu Doğan Burda Dergi, 12’si uluslararası marka olmak üzere 2 haftalık, 16 aylık, 40’tan fazla özel periyotlu ve dönemsel basılı dergisiyle 72 milyon kişiye ulaşıyor. Doğan Burda Dergi’nin ayrıca 21 tablet dergisi, aylık 12 milyon ziyaretçi alan web siteleri ve 6 milyona yakın sosyal medya takipçisi bulunuyor. Yeni dönemde de 250 kişilik kadrosuyla, yeni projelerle, dijital bir dönüşümle fark yaratmaya ve oluşturulan içerik ile Türk okurunun hayatını zenginleştirmeye, bilgilendirmeye ve ilham vermeye devam edeceğiz.”