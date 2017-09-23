T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Doğan Akhanlı'nın avukatından tecavüz suçlamasına yanıt

"Ankara karalama kampanyası yürütüyor"

23 Eylül 2017 17:29

Türkiye kökenli Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın avukatı, tecavüz suçlaması yöneltilen müvekkilinin Türkiye tarafından susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye kökenli Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın avukatı, Ankara'nın Akhanlı'ya karşı yürüttüğü karalama kampanyasını tecavüz suçlamasıyla sertleştirdiğini söyledi.

22 Eylül Cuma akşamı Köln'de açıklama yapan Akhanlı'nın avukatı İlias Uyar, müvekkilinin cinayet suçlamasının ardından tecavüzle de suçlanmasını Türkiye'nin "muhalif bir kişiyi susturma girişimi" olarak nitelendirdi.

İlias, "Bir ön soruşturma başlatılmamış veya dava açılmamışken bu suçlamanın gündeme getirilmesi, Türkiye'nin iade talebinin istenmeyen bir muhalifi zorla susturma çabası olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Akhanlı 19 Ağustos'ta tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde Interpol'ün kırmızı listesinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, bir gün sonra ise Madrid'deki nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı, ancak nihai karar verilene kadar Akhanlı'nın İspanya'yı terk etmesi yasaklanmıştı. 1991 yılından bu yana Almanya'da yaşayan yazar Akhanlı sadece Alman vatandaşlığına sahip.

2010'da hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa karıştığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Akhanlı, hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bunun üzerine Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yeniden dava açılmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin 22 Eylül tarihli haberine göre Interpol Ankara Şubesi, Interpol Genel Sekreterliği'ne yazdığı kırmızı bülten yazısında Akhanlı'nın cinayet suçunun yanı sıra tecavüz suçundan da arandığını bildirdi.

"Tecavüz suçlaması bir iftira”

Akhanlı'nın avukatı Uyar, tecavüz suçlamasının iftira olduğunu söyledi. Bu suçlamaların bir ceza kovuşturması için yapılmadığını belirten Uyar, Türkiye'nin, ülkede şu anda var olan siyasi durum ve insan hakları ihlalleriyle Ankara'nın "Ermeni Soykırımı”nı reddetmesini eleştiren müvekkilini "korkutmak ve zorla susturmak" istediğini söyledi.

Kitaplarında insan hakları konusuna ağırlık veren Uluslararası PEN Kulübü üyesi Akhanlı, "Ermeni Soykırımı" ile ilgili eserleriyle de tanınıyor. 1957 doğumlu yazar, askeri darbenin ardından 1984 yılında Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne (TDKP) üye olduğu gerekçesi ile tutuklanmış, 1985-1987 yılları arasında İstanbul'da askeri cezaevinde tutulmuştu.

Uyar açıklamasında İspanyol hükümetine Türkiye'nin iade talebini reddetmesi yönünde çağrıda bulundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeAlmanDoğan AkhanlıInterpolAnkara AkhanlıEylül CumaKölnAkhanlıUyarAğustosGranadaMadridAlmanyaYargıtayEylülInterpol AnkaraInterpol Genel SekreterliğiUyar TürkiyeAnkaraSoykırımı

İlgili Haberler

Yazar Doğan Akhanlı, İspanya'da gözaltına alındı

Akhanlı’nın Türkiye tarafından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle arandığı bildirildi

İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı serbest bırakıldı

Türkiye'ye Akhanlı'nın iade talebini gerekçelendirmek için 40 gün süre tanındı

Doğan Akhanlı: Türkiye sesimi kısmak istedi ama tersi oldu

"Beni kim tanıyordu ki? Küçük bir edebiyat çevresi... Şimdi Almanya'da ilk haber ben oluyorum"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24