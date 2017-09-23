Doğan Akhanlı'nın avukatından tecavüz suçlamasına yanıt

Türkiye kökenli Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın avukatı, tecavüz suçlaması yöneltilen müvekkilinin Türkiye tarafından susturulmaya çalışıldığını söyledi.

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye kökenli Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın avukatı, Ankara'nın Akhanlı'ya karşı yürüttüğü karalama kampanyasını tecavüz suçlamasıyla sertleştirdiğini söyledi.

22 Eylül Cuma akşamı Köln'de açıklama yapan Akhanlı'nın avukatı İlias Uyar, müvekkilinin cinayet suçlamasının ardından tecavüzle de suçlanmasını Türkiye'nin "muhalif bir kişiyi susturma girişimi" olarak nitelendirdi.

İlias, "Bir ön soruşturma başlatılmamış veya dava açılmamışken bu suçlamanın gündeme getirilmesi, Türkiye'nin iade talebinin istenmeyen bir muhalifi zorla susturma çabası olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Akhanlı 19 Ağustos'ta tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde Interpol'ün kırmızı listesinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, bir gün sonra ise Madrid'deki nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı, ancak nihai karar verilene kadar Akhanlı'nın İspanya'yı terk etmesi yasaklanmıştı. 1991 yılından bu yana Almanya'da yaşayan yazar Akhanlı sadece Alman vatandaşlığına sahip.

2010'da hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa karıştığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Akhanlı, hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bunun üzerine Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yeniden dava açılmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin 22 Eylül tarihli haberine göre Interpol Ankara Şubesi, Interpol Genel Sekreterliği'ne yazdığı kırmızı bülten yazısında Akhanlı'nın cinayet suçunun yanı sıra tecavüz suçundan da arandığını bildirdi.

"Tecavüz suçlaması bir iftira”

Akhanlı'nın avukatı Uyar, tecavüz suçlamasının iftira olduğunu söyledi. Bu suçlamaların bir ceza kovuşturması için yapılmadığını belirten Uyar, Türkiye'nin, ülkede şu anda var olan siyasi durum ve insan hakları ihlalleriyle Ankara'nın "Ermeni Soykırımı”nı reddetmesini eleştiren müvekkilini "korkutmak ve zorla susturmak" istediğini söyledi.

Kitaplarında insan hakları konusuna ağırlık veren Uluslararası PEN Kulübü üyesi Akhanlı, "Ermeni Soykırımı" ile ilgili eserleriyle de tanınıyor. 1957 doğumlu yazar, askeri darbenin ardından 1984 yılında Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne (TDKP) üye olduğu gerekçesi ile tutuklanmış, 1985-1987 yılları arasında İstanbul'da askeri cezaevinde tutulmuştu.

Uyar açıklamasında İspanyol hükümetine Türkiye'nin iade talebini reddetmesi yönünde çağrıda bulundu.