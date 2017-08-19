Yazar Doğan Akhanlı, İspanya'da gözaltına alındı

Yazar Doğan Akhanlı, bu sabah İspanya’da gözaltına alındı. Avukatı İlyas Uyar’ın verdiği bilgiye göre rutin bir kimlik kontrolü sırasında Akhanlı’nın Türkiye tarafından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Evrensel’in haberine göre, 1992 yılından beri Almanya’da yaşamakta olan Akhanlı, 2010’da hasta babasını ziyaret etmek için geldiği Türkiye’de, yıllar önce bir banka soygununa karışmak ve adam öldürmek iddiasıyla tutuklanmıştı. 2011 yılında serbest bırakıldı ancak 2013 yılında beraat kararı bozularak hakkında interpol aracılığıyla yeniden arama kararı çıkarıldı.

Avukatı Uyar yaptığı açıklamada, Doğan Akhanlı’nın politik nedenlerle hedef alındığını, Ermeni soykırımı, gazetecilere yönelik saldırılar ve diğer antidemokratik gelişmeler karşısında sessiz kalmadığı için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.