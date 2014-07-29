Doğan ailesi ve grubu da Ergenekon'dan dinlenmiş!

Bir mülkiye müfettişi ve polis müfettişinin birlikte hazırladığı ve İstanbul’da devam eden yasadışı dinleme soruşturmasının temelini oluşturan raporda Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan başta olmak üzere Doğan ailesi ve Doğan Holding çalışanlarının da dinlendiği belirtildi.

Raporda, Aydın Doğan'ın telefonlarının Ocak 2009 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında dinlemeye alındığı yazıyor. Al Jazeera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre, gerekçe bu şekildeki pek çok dinleme kararındaki gibi "Ergenekon soruşturması".

Rapora göre Aydın Doğan da sahte isimle dinlenenler arasında. Doğan grubunun patronu, "Ahmet ve Ahmet Doğan" isimleri ile dinlemeye alındı. IMEI numarası ile alınan dinleme kararının talep yazısında, dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in imzası var. "Ahmet" adı ile talep edilen ilk dinleme talebine onay veren hâkim ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı Gökmen Demircan.

Üç ay dinlenen Aydın Doğan ile ilgili ikinci kez dinleme kararı istendi. Üç ayın sonunda istenen dinleme talep yazısında bu sefer ‘Ahmet Doğan’ ismi kullanıldı. Bu yazının altında da Erol Demirhan’ın imzası yer aldı. Bu talebe, Balyoz davasının başkanlığını da yapan Hâkim Ömer Diken olur verdi.

Aile üyeleri de listede

Dinleme sadece Aydın Doğan ile sınırlı kalmadı. Rapordaki belgelere göre, dinlemeye Aydın Doğan’ın kızı ve Doğan TV Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile damadı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Doğan Yayın Holding Başkanvekili Mehmet Ali Yalçındağ da alındı. Her iki isim de yine Ergenekon kapsamında dinlendi. Dinleme kararı IMEI numarası üzerinden ‘Haydar Şar’ sahte ismiyle alındı.

Dinleme talep yazısında Erol Demirhan’ın imzası yer alırken, karara eski Balyoz hâkimi Murat Üründü imza attı. Ancak müfettiş raporunda bu iki ismin telefonlarının sadece dört gün dinlendiği yazıyor. Emniyet ‘dinleme neticesinde istenen verim elde edilemediği’ gerekçesiyle dinlemeyi sonlandırdı. Dinleme ile elde edilen delillerin imha edildiğine ilişkin de tutanak tutuldu.

Doğan Holding çalışanları da dinlendi

Rapora göre, Doğan ailesinin yanı sıra Doğan Medya Grubu çalışanları da dinlendi. Doğan Holding Sanayi Başkanı Ahmet Çağlar ile Doğan grubu çalışanı Alper Altınok da Ergenekon kapsamında dinlemeye alındı. Bu dinleme kararları Aydın Doğan’ı dinleme kararı ile birlikte alındı.



Bir dönem Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapan Nebil İlseven de dinlemeye alınan isimler arasında. Rapordaki belgelere göre, İlseven, Doğan Medya Grubu'nda çalıştığı dönemde Ergenekon kapsamında hem dinlendi hem de elektronik postası takibe alındı. İlseven’in dinleme kararları gerçek ismi ile alındı.



Hürriyet Gazetesi çalışanları da rapordaki belgelerde yer aldı. Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Doğaner Gönen ile muhabiri Toygun Atilla da Ergenekon kapsamında dinlendi.

Doğan Medya Grubu'nda çalıştığı dönem dinlemeye takılan gazeteci Fikret Bila ve gruptan ayrıldıktan hemen sonra dinlenen Fatih Altaylı’nın isimleri de rapordaki belgelerde var.

Grubun vergi davasına bakan başkan de dinlendi

Rapora göre sadece Doğan ailesi ve grubu değil, dolaylı ilişkideki bir isim de dinlendi.

Doğan Medya Grubu’nun vergi davasına bakan 6. Vergi Mahkemesi Başkanı Hasan Erdem’in ismi de müfettiş raporundaki dinleme belgeleri arasında yer alıyor.

Başkan Hasan Erdem hakkında, Ergenekon üyeliğinden ‘Hasan Yalçın’ adı ile dinleme kararı çıkartıldı.



Raporda Hasan Erdem’in Doğan Medya Grubu’nun yüzde 25 hissesini Alman Yayın Kuruluşu Axel Springer’e satışı sırasında vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan davaya baktığı da belirtildi.

Başkan Hasan Erdem, yasadışı dinleme soruşturmasının savcısı Okan Özsoy’a müşteki sıfatıyla ifade verdi. Erdem, “Dinleme kararına bir anlam veremedim. Bakmış olduğum davalardan ötürü olduğunu zannediyorum. Bu davalara kısaca Doğan Holding davaları diyebiliriz. Bu davalar hatırladığım kadarıyla 2009 yılı Mart ayında açılmış olması ve ilk dinleme kararının 9 Nisan 2009 tarihinde alınmış olmasından dolayı bu dinlemelerin bu davalarla ilgili olduğunu zannediyorum” dedi.

Başkan Erdem dinleme yapan kişilerden şikâyetçi oldu.

Yılmazer: Birtakım yanlışlıkların olması doğal

Emniyet mensuplarına yönelik sahur vakti başlatılan 22 Temmuz operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy’a verdiği 3 sayfalık ifadede, ağır bir görev yürüttüğünü belirterek, şunları söylemişti: "Faaliyetlerin denetleyicisi oldum. Hoyratça uygulamalardan kaçınılması için bu konuda çok çalıştım. Görev yaptığım dönem içerisinde, benim bir üstüm olan İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini de ben yürüttüm. Her iki görev beni dışarıda meşgul etti. Bu kadar ağır görev içerisinde birtakım yanlışlıkların olması memuriyet vazifesinin doğal gereğidir. Aynı zamanda hayatın olağan akışına da uygundur."

Kaynak: Al Jazeera Türk