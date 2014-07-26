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Ali Fuat Yılmazer: Bunların hepsi İsrail ajanı, arşivimde kaydı var

Tutuklanan eski istihbarat şube müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan Metris cezaevine gönderildi

26 Temmuz 2014 18:30

Birçok emniyet mensubuna yönelik 22 Temmuz Operasyonu kapsamında tutuklanan, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Bunların hepsi İsrail ajanı... Arşivimde kaydı var. Buradaki polislerin kimliklerini kontrol edin, kimliksiz çıkar bunlar" diye bağırdı.

22 Temmuz Operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan eski istihbarat şube müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan Metris cezaevine gönderildi.

Yüksel Koç ve Arzu Kaya’nın DHA’daki haberine göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, kararında, Ali Fuat Yılmazer ile Erol Demirhan'ın, suç işleme amacıyla örgüt kurduğu belirtildi. Tutuklanan diğer 10 kişinin de bu yapıya dahil olarak devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı nüfuz ve güç ile görevlerinin gereklerine aykırı davrandığının belirtildiği kararda, "Amaçlarına ulaşmak için toplumda tanınan kişileri terör ve organize suç örgütleri ile ilişkilendirerek, gerçek kimliklerini eksik veya yanlış yazarak yargı mensuplarını aldatacak şekilde kararlar alarak kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların amaç dışı kayıt ettikleri belirlendi" denildi.

 

Mahkeme önünde tepki

 

Öte yandan eski Terörle Mücadele Şube Müdürleri Ömer Köse ve Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 49 kişilik grubun nezaretten mahkemenin bulunduğu koridora geldiği sırada Köse ve Atayün'ü gören ve mahkeme kararını bekleyen 17 polis, "Selam müdürüm" diye bağırarak alkışladılar.

17 kişi arasında bulunan İstihbarat eski Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Rezil ettiniz bu teşkilatı. Bu ülkede gerçek operasyonlar tek tek yapılacak. Polisin propagandasıyla yol alamaz. Siz böyle polisliği kimden öğrendiniz. Vatandaşı kandırır seçim kazanırsanız ama giren polise girer. Bir daha da çıkmaz. Ancak sıranızın gelmesini beklersiniz. Hepiniz siz de böyle sırada bekleyeceksiniz. Emekliyim yine personelimin başındayım burada. Ajanlarla bu ülkeye hizmet edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bunların hepsi İsrail ajanı… Arşivimde kaydı var. Buradaki polislerin kimliklerini kontrol edin, kimliksiz çıkar bunlar" diye bağırdı. 

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