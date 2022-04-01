Doğalgaza gelen zammın ardından BOTAŞ'tan Avrupa ve Türkiye kıyaslaması: Amsterdam'da 34, Ankara'da 2 lira...

BOTAŞ sosyal medya hesabından paylaştığı bir görsel üzerinden Avrupa devletlerindeki başkentler ile Ankara'daki doğalgaz fiyatlarını TL bazında karşılaştırdı.

Söz konusu görselde doğalgazın metreküp başına fiyatı TL bazında; Amsterdam'da 34,78, Berlin'de 29,31, Londra'da 17,82, Roma'da 24,77, Sofya'da 17,12 olurken, Ankara'da 2,81lira olarak ifade edildi.

BOTAŞ'ın yaptığı paylaşımın yorumlara kapalı olması da dikkat çekti.

Doğalgaza zam

Doğalgazın birim fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

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