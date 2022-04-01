Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan zammı

Doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere gelen zammın ardından, bu sabah bir zam da sanayi abonelerinin elektrik tarifelerine geldi.

Doğalgaza gelen zamla konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

Sanayi abonelerinin elektrik tarifelerine ise yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam gelirken, konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi.

Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

TIKLAYIN: Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına zam!

TIKLAYIN: Doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50 zam geldi