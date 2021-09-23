Doğalgaz ithalatına ödenen paranın 25 milyar dolara çıkması öngörülüyor; faturalara yansıyacak

Bu yıl Türkiye'nin bazı uzun vadeli doğalgaz ithalat sözleşmeleri bitiyor ve yenilenmesi gerekiyor. En önemli görüşmeler ise Rusya'yla yapılıyor. Dünya piyasalarında doğalgaz fiyatlarının rekor kırması ödenen faturanın yıllık 25 milyar dolara çıkacağını gösteriyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre böylece hem cari açık artacak hem de vatandaş elektrik ve doğalgaza yüzde 100 civarında zamlı fatura ödemek zorunda kalacak. Ayrıca artan enerji maliyetleri nedeniyle A'dan Z'ye tüketim mallarına gelecek zamlarla birlikte, ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar zor bir kış geçirecek.

Tüketim, kuraklık ve kış koşulları nedeniyle artacak

Türkiye yıllık ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor ve bunun yüzde 99'unu ithal ediyor. EPDK'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin bu ithalata ödediği para 12-13 milyar dolar civarında. Ancak tüketimin bu yıl hem kuraklık hem de kış koşulları nedeniyle daha fazla olacağı ifade ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar geçen gün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını söyledi. Rusya, Azerbaycan ve Nijerya ile 15 milyar metreküplük biten sözleşme ve 10 milyar metreküplük fazla tüketim hesaplandığında, yıllık ithalat faturasının en az 25 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Hükümetin de gündeminde yer alan doğalgaz fiyatları konusunda Rusya ile görüşmeler devam ederken, yeni sözleşmeler hangi şartlarda imzalanacak piyasa tarafından merakla bekleniyor.

"Artan fiyatlardan Türkiye'de etkilenecek"

Avrupa ve Çin başta olmak üzere pandemi sonrası doğalgaz tüketiminin hızla arttığına dikkat çeken Enerji Uzmanı ve Ata Platformu Direktörü Doç. Dr. Volkan Özdemir, uluslararası piyasalarda bin metreküp doğalgaz fiyatının 900 dolara kadar çıktığını söyledi. Bu rakamın bin doları dahi aşabileceğini vurgulayan Özdemir, Türkiye'nin de bundan etkileneceğini kaydetti.

"Yüzde 25 birikmiş zam var"

Türkiye'nin daha önceleri dezavantaj yaratan kontrat koşullarının şimdi avantaja dönüştüğünü ve 250 dolarlar civarında doğalgaz alımı yapıldığını belirten Doç. Dr. Volkan Özdemir, yeni sözleşmeler ve spot piyasadan alınan LNG'nin de etkisiyle doğalgaz maliyetinin artacağını söyledi. BOTAŞ'ın zaten evlerde kullanılan doğalgazı sübvanse ettiğini ve en az yüzde 25 zararına sattığını ifade eden Özdemir, “Şimdi BOTAŞ pahalı fiyattan doğalgaz alacak ve onun da yansıması olacak. Yüzde 25 zaten birikmiş zam vardı. Vatandaş da elbet bunu pahalı tüketecektir” dedi.

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