Enerji Bakanı Yardımcısı Bayraktar: Doğalgaz fiyatları zorlayıcı olacak

Türkiye'nin doğalgaz talebinin bu sene 'çok yüksek' olacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Gastech Konferansı’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin bu yıl yükselecek talebi nedeniyle Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü açıkladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Türkiye’nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını belirtti.

Gazprom’dan yapılan açıklamada bu yılın başından itibaren Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracatının 20,3 milyar metreküpe ulaştığı bildirilmişti. Şirket Türkiye’ye söz konusu dönem için rekor oranda doğalgaz tedarik ettiğini bildirdi Gazprom Türkiye’ye 2020’de aynı dönemde 8 milyar metreküp tedarik etmişti.

Küresel düzeyde doğalgaz fiyatlarında devam eden yukarı yönlü ivme Türkiye'deki spot doğalgaz fiyatlarına da yansımış, spot doğalgaz piyasası referans fiyatında yılın rekoru 14 Eylül'den bu yana yükselmeye devam ediyor.

Spot doğalgaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 Eylül tarihinde 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdıktan sonra kademeli olarak yükselmeye deva mederek rekor tazeledi. Spot doğalgaz fiyatları 20 Eylül'de 1000 metreküp başına 2 bin 429 liraya kadar ulaştı.