Doğal gazın beşte biri İstanbul'da tüketiliyor

Türkiye'de bu yılın ilk iki ayında toplam doğal gazın yarısından fazlası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de kullanıldı

CNNTürk’ün haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'deki 81 ilin doğalgaz tüketim verilerini yayımladı. Bu verilere göre, Türkiye'de ocak ve şubat aylarında toplam 10 milyar 460 milyon metreküp doğalgaz tüketildi.

En fazla doğalgaz tüketilen iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. Söz konusu 5 şehirde kullanılan doğalgaz miktarı, 5 milyar 310 milyon metreküple toplam tüketimin yaklaşık yüzde 51'ini oluşturdu.

Türkiye'deki toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 20'si İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'da tüketilen doğalgaz miktarı yaklaşık 2 milyar metreküp olarak hesaplandı.

Doğalgaz tüketiminde İstanbul'u, 1 milyar metreküple Ankara, 827 milyon metreküple İzmir, 781 milyon metreküple Kocaeli ve 620 milyon metreküple Bursa izledi.

Abonenin yarısı Ankara ve İstanbul'da

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon doğalgaz abonesinin yarısı, İstanbul ve Ankara'da yer alıyor. İstanbul'da 4 milyon 422 bin 45, Ankara'da 1 milyon 594 bin 451 doğalgaz abonesi bulunuyor.

Türkiye'de en fazla doğalgaz abonesi olan ilk 10 şehir ve abone sayıları şöyle sıralanıyor: