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Ekonomi

Gazprom, Türk şirketlerine yüzde 10,25'lik doğal gaz indirimini iptal etti

Yeni fiyatın ne zaman geçerli olacağının belirsiz olduğu öğrenildi

29 Ocak 2016 12:15

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye'de özel sektörde bulunan doğal gaz şirketlerine uyguladığı indirime son verme kararı aldı.

Yıllık 10 milyar metreküplük gaz ithalatı yapan özel sektördeki 6 şirket, 1 Ocak 2015'ten bu yana uygulanan yüzde 10,25'lik indirimden daha fazla faydalanamayacak.

Gazprom ile özel şirket yetkililerinin geçen haftalarda bir araya geldiğini ve bu kararın verildiğini belirten yetkililer, iki ülke arasındaki krizin sona ermesiyle indirimin tekrar gündeme gelebileceğini ifade ettiler.

Özel sektör tedarikçileri Bosphorus Gaz, Enerco Enerji, Batı Hattı, Kibar Enerji, Avrasya Gaz ve Shell Enerji Rusya ile 2013’te yapılan anlaşma doğrultusunda yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz ithal ediyor. Geriye kalan miktar da spot LNG olarak Ege Gaz şirketi ve boru hatlarından BOTAŞ tarafından satın alınıyor.

Türkiye'de 2014 yılında toplam doğal gaz tüketimi 48 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) geçen yıl için 51 milyar metreküp öngörülen toplam doğal gaz tüketimi tahminini 47,8 milyar metreküpe revize etmişti.

 

 

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