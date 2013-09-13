Doğal gaz faturalarının yüzde 10'u dolara endeksleniyor

İstanbul'da doğalgazın fiyatına "dolar" ayarı geliyor. Doğalgaz abonelerinin faturalarının yüzde 10'luk bölümü, dolara endeksleniyor.

Doğalgaz Piyasası Yasası değişiyor. Değişiklik, İstanbul'da yaşayan doğalgaz abonelerini yakından ilgilendiriyor.

Peki bu faturalara nasıl yansıyacak?

Ahmet Ergen’in ntvmsnbc’deki haberine göre, doğalgaz fatura bedelleri, üç unsurla belirleniyor.

Fatura, doğalgazın kendi fiyatı, vergi ve sistem kullanım bedeli kalemlerinin toplamından oluşuyor.

Bu toplamda "sistem kullanım bedeli"nin payı yüzde 10. Hazırlanan yeni yasa taslağı yüzde 10'luk ağırlığı olan "sistem kullanım bedelini" İstanbul'daki aboneler için dolara endeksliyor.

Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa 200 liralık bir doğalgaz faturası, doların yüzde 10 değer kazanması halinde iki ile iki buçuk lira arasında artacak.

Fatura tutarı ve dolardaki artış oranı yükseldikçe, dolara endeksli uygulamadan kaynaklı zam da artacak. Doların düşmesi halinde fatura bedeli de aynı oranda düşecek.

Yürürlükteki uygulamaya göre, doğalgaz dağıtım şirketlerinin birim hizmet fiyatları Türk Lirası ile belirleniyor.

Taslağa göre, İGDAŞ mali hakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kalmak şartıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek.