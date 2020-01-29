"Doğal afetlerde ölenlerin çoğu kadın; nedeni gelir eşitsizliği ve toplumsal roller"

Eric Neumayer ve Thomas Plümper‘in London School of Economics and Political Science‘da kaleme aldığı makaleye göre, doğal afetlerde ölenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Araştırmacı Eric Neumayer ve Thomas Plümper‘e göre, doğal afetlerin insani etkisi tamamen doğa tarafından belirlenmiyor, bu etki aynı zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilere de bağlı olarak değişiyor.

Yayımlanan makalede, kadınların ve kız çocuklarının doğal afetlerden nasıl etkilendiğini ele alındı. Araştırmacılar, cinsiyetler arasındaki biyolojik ve fizyolojik farklılıkların ölüm oranlarındaki büyük ölçekli cinsiyet farklılıklarını açıklayamadığını söylüyor. Asıl incelelenmesi gereken, sosyal normlar ve davranışların yanı sıra, kadınların sosyo-ekonomik durumu. Kadınların sosyo-ekonomik durumu ne kadar yüksek olursa, yaşam beklentisine ilişkin cinsiyet farkı da o kadar az oluyor.

Neumayer ve Plümper’e göre, doğal afetlerde ölenler arasındaki cinsiyete dayalı eşitsizlik, ekonomisi gelişmemiş toplumlarda kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliği ve toplumsal rollerden kaynaklanıyor.

Araştırmaya göre, kadınların kıyafet kodlarından ötürü uygun kıyafet bulmak için zaman kaybetmesi, annelik sıfatıyla aileyi güvende tutmaya öncelik vermesi ve istihdam oranlarının düşük olması sebebiyle, doğal afetlere evde yakalanma riskleri daha yüksek. Bu gerekçeler, kadınların erkeklere oranla doğal afetlerden daha fazla etkilenmesinin ana sebeplerinden.